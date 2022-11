More Rial está de novia con un amigo de su ex, Facundo Ambriosoni

Morena Rial, que se separó de El Maxi tras la dolorosa pérdida de su embarazo, se mostró muy cerquita de Gonzalo Cabral, amigo de su ex y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni.

Aunque More y Gonza prefirieron no hablar sobre su romance, se muestran muy compinches en las redes sociales e intercambian dulces mensajitos que dejan en evidencia su relación.

Sin embargo, quien sí quiso aclarar la situación fue Facundo. Contundente, el papá de Francesco Benicio, su hijo con More, aclaró que Gonzalo ya no es su amigo tras enterarse de que está saliendo con su ex.

"Ahora ya no es más mi amigo. Todo lo mejor igual, estoy en otra yo. Estoy muy bien con mi nueva relación. La mejor, con ella está todo bien porque tenemos un nene”, sentenció Facu en diálogo con TN Show.

Y se despidió admitiendo que dejó de hablar con el nuevo novio de More cuando se enteró de su romance.

"Me dejé de hablar con Gonzalo desde que me contó. Igual les deseo lo mejor. La verdad no me importa, porque hace rato que estoy haciendo mi vida y estoy tranquilo. Es mejor para mí que ella pueda rehacer la suya", cerró, contundente.

Fuente: Ciudad Magazine