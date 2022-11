Patricia Bullrich cruzó a Felipe Miguel: "La próxima te rompo la cara, conmigo no se jode"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, cruzó con dureza al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, en el marco de la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri en La Rural.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, lo desafió Bullrich al toparse con el funcionario ante la mirada atenta de otros dirigentes políticos de Juntos por el Cambio.

El intercambio quedó registrado en un video en el que se lo ve a Miguel desconcertado, quien tras la amenaza, abraza la dirigente del espacio.

A su parte, el funcionario que responde a administración de Horacio Rodríguez Larreta se mostró sorprendido y rechazó la violencia entre los funcionarios. “Me sorprendió mucho y la violencia nunca es aceptable, mucho más si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, apuntó.