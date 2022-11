Según Javkin, el Socialismo se unirá al "Frente de Frentes"

En el marco del Encuentro Provincial por la Educación, que se realizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, el diputado provincial, Maximiliano Pullaro, afirmó que el Frente de Frentes “es un transatlántico que ya zarpó” y que el objetivo de aquí en adelante será aglutinar a toda la oposición bajo “puntos de encuentro que nos permitan confluir en un espacio político”.

Del encuentro participó también el intendente de Rosario, Pablo Javkin, junto a otros dirigentes del espacio CREO. Tras la reunión, el mandatario se dirigió hacia la Estación Belgrano para la presentación de la Feria de las Colectividades 2022 de Rosario.

"Esto no es una suma de sellos, ni de nombres y apellidos"

Allí, aseguró que coincide con lo planteado por el exministro de Seguridad y destacó la visión de que "esto no tiene que parar". "Esto no es una suma de sellos, ni de nombres y apellidos. Debemos sentarnos juntos y ver que vamos a hacer con la educación, la justicia y la seguridad", ponderó.

La educación de #SantaFe está en crisis y no hay proyecto ni plan del gobierno para recuperarlo. Lo quieren tapar con la mentira de la no repitencia, pero no pueden ni garantizar el mínimo legal de 180 días de clases. Por eso es urgente, y juntos vamos a #CambiarSantaFe. pic.twitter.com/nDmqyeBitT

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 1, 2022