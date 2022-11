Vecinos de barrio sur harán un "alarmazo" contra la inseguridad

Los vecinos de barrio sur realizarán un alarmazo todos los miércoles de noviembre para reclamar seguridad. Se trata de un grupo de vecinos que hace más de 4 años se vienen organizando por los reiterados delitos en la zona, concentrada entre calles San Lorenzo, Amenabar, Pasaje Quieroga y 3 de Febrero.

"Hay muchos robos, en las esquinas, en la parada de colectivo, no podes salir con carteras, los domingos es imposible... Se mimetizan y te arrebatan lo que sea", comentó María del Carmen Segura, vecina del lugar.

"Desde el año pasado implementamos la modalidad de pedir audiencias a la municipalidad y a la provincia. En junio de este año nos reunimos con autoridades de seguridad de la provincia, no pasó nada. En julio le mandamos una carta al gobernador pidiendo ayuda, no exigiendo nada, pero no contestó. El 19 de octubre se le mandó una carta al intendente, que no fue amable porque estamos hartos de todo. Cuando tocas a todos los niveles, ves al Gobierno aplastado y sin hacer nada, que no tiene idea y le pasa todo por el costado, porque hace años le pedimos el cambio de luminaria y el corte de árboles, pero no pasa nada, te indignas".

El objetivo del alarmazo es "despertar" a los responsables. A las 19, sonarán las alarmas de las casas por tres minutos, y se replicará todos los miércoles de noviembre.

La semana pasada un vecino sufrió una entradera, mientras que en la mayoría de las casas faltan cosas de los patios: bicicletas, ropas, sillas y hasta el tender. "Formamos un grupo que está unido y organizado. Proponemos ideas y las charlamos. Cuando tenes el apoyo de tus vecinos, nos cuidamos entre nosotros, te dan ganas de seguir. Porque no es fácil, es un cansancio mental tremendo", dijo por último la entrevistada.

Escuchar también audio completo: