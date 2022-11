Proponen beneficios impositivos a los empresarios que inviertan en "Zonas de Entretenimiento Nocturno"

El Concejo reabrió el debate sobre la nocturnidad en Rosario, y esta vez con consenso suficiente como para derogar la ordenanza n° 7218 y sancionar una nueva. El marco jurídico vigente tiene ya dos décadas.

La comisión de Gobierno empezó ayer a examinar y cotejar 5 proyectos sobre el tema. Dos proponen modificar la ordenanza actual, mientras que otros tres coinciden en dar vuelta de página y arrancar de cero.

Sobre una de las iniciativas en danza, llevada adelante por Lisandro Cavatorta, el edil apuntó sobre la necesidad de crear "una zona de entretenimiento nocturno" en el afán de "lograr una noche democrática y sustentable para toda la ciudad". Esto es, "lograr un equilibrio entre el derecho de los empresarios a hacer sostenibles sus negocios, la generación de ambientes seguros y sanos, y el derecho a descansar”, de vecinas y vecinos, marcó.

"Nosotros presentamos uno de los cinco proyectos en debate porque sentimos que el tema de la nocturnidad tiene que ser abordado integralmente. La nocturnidad es una industria que genera mucho empleo, hay ciudades que sólo viven de la nocturnidad, pero tiene que haber transporte público nocturno acorde, tiene que haber controles y seguridad. Hace 20 años que hago notas sobre la noche rosarina y no se le encuentra la vuelta. Rosario no tiene nocturnidad y nuestra mirada tiene que ver con zonas exclusivas, hay que dejar de emparchar, hay que crear esas zonas ZEN (Zonas de Entretenimiento Nocturno) que no molesten a los vecinos”, detalló.

Asimismo, el concejal aseguró que "nosotros creemos que la noche está pobre, las costumbres cambiaron porque le hemos dado peores ofertas a los rosarinos que tienen que terminar yendo al kiosco de la esquina. El mundo sigue teniendo discotecas, bares con recitales en vivo, pero nosotros hemos dado tan poca oferta profesional que la noche termina siendo clandestina. Hay que hacer una noche más profesional, rentable para los empresarios y para eso hay que invertir. Nosotros proponemos la zona ZEN donde damos 10 años de beneficios impositivos a los empresarios que inviertan en esa zona, hagamos un ecosistema donde funcione todo bien y que los chicos se puedan divertir de forma segura y que los empresarios tengan rentabilidad”.

El debate seguirá miércoles de por medio, y continuará el año próximo con la reanudación del período ordinario del Concejo, cuando encaren un ciclo de audiencias públicas de consulta para sumar voces y opiniones a la nueva ordenanza por venir.

Escuchar también la nota completa: