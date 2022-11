Colón, Unión, Central y Newell's conocieron los rivales de Copa Argentina

Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys de Rosario, Patronato de Paraná, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez.

Primera Nacional: 15 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la temporada 2022).

Belgrano, Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes, Almagro, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, San Martín de San Juan, y Chacarita.

Primera B Metropolitana: 5 equipos confirmados (vencedor del Torneo Complemento 2021, campeón del certamen y los tres mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2022).

Comunicaciones, Villa San Carlos / Defensores Unidos, Colegiales, Deportivo Armenio e Ituzaingó.

Primera C: 4 equipos confirmados (campeón del certamen y los tres mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2022).

Deportivo Español, Excursionistas y dos cupos a confirmar (campeón y el tercer clasificado por tabla, que hasta el momento es Claypole).

Primera D: 2 equipos confirmados (campeón del certamen y vencedor del Torneo Complemento 2022).

Yupanqui y Defensores de Cambaceres / Centro Español.

Torneo Federal: 10 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la temporada 2022).

Olimpo, Villa Mitre, Ciudad de Bolívar, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, San Martín de Formosa, Central Norte, Gimnasia y Tiro de Salta, Sol de Mayo e Independiente de Chivilcoy.

Los primeros partidos definidos

Partido 1: River - Racing (C)

Partido 2: Vélez - Deportivo Español

Partido 3: Arsenal - Villa Mitre (BB)

Partido 4: Estudiantes LP - Independiente (C)

Partido 5: Racing Club - San Martín (F)

Partido 6: Tigre - Ganador del torneo complemento

Partido 7: San Lorenzo - Sarmiento (R)

Partido 8: Boca - Olimpo (BB)

Partido 9: Gimnasia LP - Excursionistas

Partido 10: Newells - Rival a definir de la Primera C

Partido 11: Banfield - Campeón de la Primera C

Partido 12: Huracán - Yupanqui

Partido 13: Independiente - Ciudad de Bolívar

Partido 14: Rosario Central - Central Norte (S)

Partido 15: Patronato - Gimnasia y Tiro (S)

Partido 16: Lanús - Sol de Mayo

Partido 17: Colón - Colegiales

Partido 18: Argentinos Juniors - Deportivo Armenio

Partido 19: Sarmiento (J) - Chaco for Ever

Partido 20: Central Córdoba (SdE) - Comunicaciones

Partido 21: Instituto - Deportivo Riestra

Partido 22: Atlético Tucumán - Estudiantes (RC)

Partido 23: Belgrano - Independiente Rivadavia

Partido 24: Unión - Almagro

Partido 25: Barracas Central - Estudiantes (BA)

Partido 26: Platense - Defensores de Belgrano

Partido 27: Defensa y Justicia - Ituzaingó

Partido 28: San Martín (T) - Morón

Partido 29: Gimnasia (M) - All Boys

Partido 30: Godoy Cruz - Campeón de la Primera División B

Partido 31: Aldosivi - San Martín (SJ)

Partido 32: Talleres - Chacarita