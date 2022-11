Paula Chaves estaría enojada con Zaira Nara por su romance con Facundo Pieres

Yanina Latorre confirmó con contundencia que Zaira Nara y Facundo Pieres están viviendo un apasionado romance, que habría puesto en jaque la amistad de la modelo con Paula Chaves.

En 2008, Chaves conoció al polista y comenzó su noviazgo. Hoy, más de una década atrás, su ex y una de sus mejores amigas estarían juntos, según Yanina.

Con más información en su poder, Yanina dio detalles del fuerte enojo que Paula Chaves tendría con Zaira Nara por apostar al amor de Pieres, tras su separación de Jakob von Plessen.

"Paula Chaves está muy enojada con esta situación, y no por nada, porque ellas son como hermanas. Zaira es madrina de uno de sus chicos y Zaira vivió el romance que Paula (tuvo con Pieres)", dijo la "angelita".

"Por más que Paula está casada, eso te queda. Fue un novio importante. Pero un infidente mío me dijo que está muy enojada...", continuó.

"De hecho (esto se lo robé a Chusmeteando) Paula, que es muy comentadora serial de todas en Instagram, les comenta las fotos a todas y a la única que no le comenta nada es a Zaira. Paulita, no vayas ahora a hacerlo", concluyó Yanina.

Atento a las palabras de su panelista y con un tono de voz irónico, Ángel de Brito acotó: "A mí Paula me dijo que no. ¿Me mintió? 'Jamás me pelearía con Zaira', me dijo".

