Lucila y Agustín discutieron fuerte en GH: "Te querés morir pedazo de careta"

El clima en la casa de Gran Hermano se va calentando. Ahora, después de vivirse una nueva gala de nominación, Agustín Guardis y Lucila “La Tora” Villar protagonizaron un tremendo cruce entre sus compañeros.

“Me siento con mucha confianza. Ya probé la placa y voy entendiendo cómo es el juego acá adentro”, había dicho Agustín, quien se encuentra en placa junto a Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito, en el Confesionario.

Sin embargo, en medio de una comida, el joven lanzó una picante frase que no pasó desapercibida: “De a uno los voy sacando, ¿viste?”, expresó, después de que en otra gala se quedara después de que el público decidiera sacar a Tomás Holder.

Lejos de pasar por alto su comentario, Lucila recogió el guante y le respondió, sin filtro: “Rey, pero escuchame, a vos la gente no te sacó pero porque Tomi tenía heaters, no porque te banquen a vos. ¿Entendés? A vos también te encanta armar embrollo diciendo que las pibas bardeamos a los hombres y te querés matar porque nadie está con vos, vos no sos grupo de nadie. ¡Y te querés morir, pedazo de careta!”.

