Warner Bros. quiere más Harry Potter: ¿En qué trabaja?

Este jueves Warner Bros. Discovery tuvo su reporte financiero con la palabra del nuevo CEO, David Zaslav. Durante la llamada de accionistas, el hombre a cargo reveló cuáles son los planes que tienen para varias franquicias, entre ellas, Harry Potter.

Una parte importante de su comunicado estuvo dedicado al "enfoque en franquicias" que quiere para el futuro de la compañía. "No tenemos una película de Superman hace 13 años. No tenemos una película de Harry Potter hace 14 años. Enfocarnos en estas propiedades es una de las grandes ventajas que tenemos, podemos tomar a House of The Dragon y Game of Thrones como ejemplo", remarcó Zaslav.

Siguiendo en esa línea, el CEO se animó a nombrar a la controversial autora de Harry Potter. Continuando con sus ejemplos, Zaslav adelantó: "Tenemos muchas franquicias para desarrollar. Ojalá podamos hacer algo con J.K. Rowling en el futuro".

Toda esta mención del Wizarding World, nombre que Warner le dio al mundo de Harry Potter, es curiosa cuando no sabemos de ningún proyecto audiovisual en desarrollo actualmente. Incluso, el medio especializado Variety confirmó que la compañía no está trabajando en ninguna producción en este momento, ni hay conversaciones con la autora para desarrollar otra película de Harry Potter.

Esto incluso complica el futuro de la segunda saga de películas de la franquicia: Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Tras el estreno y la mala recepción de Los secretos de Dumbledore, la tercera en la saga, en abril, esta tanda de producciones parece suspendida indefinidamente.

La marca de Harry Potter se encuentra en una posición débil tras la serie de comentarios intolerantes que J.K. Rowling realizó contra la comunidad trans los últimos dos años. Esta misma semana, Daniel Radcliffe (quién interpretó al mismo Harry Potter) recordó que, para él, la autora "no habla por todos en la franquicia".

