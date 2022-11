Elecciones 2023: Rossi negó ser candidato y ratificó su apoyo a Busatto para gobernador

En el marco de la V Feria del Libro Nacional y Popular de Santa Fe, Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), habló en exclusiva por CADENA OH! y se refirió a distintas cuestiones de la política, ya sea internacional, nacional y provincial.

En primer lugar, hizo alusión al rol del país en el relanzamiento de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas. "Argentina juega un rol importantísimo porque hay un fuerte compromiso de nuestro Presidente. Por Alberto Fernández, Argentina le dio asilo político a Evo Morales, visitó a Lula cuando estuvo preso y se va a reunir en México con Andrés Manuel López Obrador".

Y añadió: "Son todas buenas noticias para un continente que va perfilando un determinado sesgo progresista y eso está muy bueno".

Por otra parte, Rossi se refirió a las elecciones del próximo año: "No voy a ser candidato en la provincia de Santa Fe. Voy a trabajar para la candidatura a gobernador de Leandro Busatto y para que Roberto Sukerman sea el intendente de Rosario".

"No estoy pensando en candidaturas; no solo en la provincia, tampoco me imagino como candidato en las elecciones nacionales", aseguró.

Por último, dio su parecer acerca de cómo se encuentra el peronismo de cara al 2023: "Estamos bien, pero para ser fuertemente competitivos debemos lograr los objetivos planteados en el Presupuesto que se aprobó en el Congreso".

Escuchar también la nota completa: