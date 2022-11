Tips para no caer en estafas virtuales relacionadas a las vacaciones de verano

En una época en la que se empiezan a planificar las vacaciones, los casos de estafas comienzan a crecer. Alquileres tentadores a través de redes sociales, contactos por links de origen desconocido y ofertas de último momento que tienen que concretarse en un tiempo limitado, son solo algunos de los aspectos de los que hay que desconfiar.

“Las modalidades de estafa se mantienen variando en relación con el tema de momento”, advierte Soledad Martínez, especialista en ciberdelito y asesora de la Defensoría del Pueblo. El phishing (suplantación de identidad), los links desconocidos y los mails disfrazados bajo el nombre de reconocidas empresas, son las técnicas más utilizadas para estafar a las personas.

A modo de ejemplo, Martínez relató el caso de una persona que fue estafada por partida doble: primero pagando un alquiler de un inmueble que no existía a través de Mercado Pago. "Una persona vio una publicación de una casa en Traslasierra en Córdoba en Facebook para la cual hizo una transferencia de 25 mil pesos a través de Mercado Pago. La persona no se asesoró previamente. Cuando llegó al lugar, la casa no existía", detalló la entrevistada.

En el afán de denunciar el hecho, esta persona se contactó con un grupo de Facebook que alertaba sobre estafas en Mercado Pago, a través del cual reclamó la devolución del dinero que había pagado por el alquiler. Un supuesto operador de la firma la contactó con el fin de guiarla y que pueda recuperar el dinero del alquiler. La víctima transfirió 370 mil en dos operaciones, pero resultó que no se trataba de una página oficial ni de un empleado de Mercado Pago. La estafaron dos veces consecutivas.

Esta escena es un claro ejemplo de lo que puede pasar ante la falta de asesoramiento y el exceso de confianza de los que más tarde se convierten en víctimas. Para evitar caer presa de una estafa y disfrutar de unas vacaciones seguras, la especialista brindó dos recomendaciones básicas:

Realizar las operaciones de alquiler a través de páginas oficiales.

No ingresar a links que lleguen por mail, historias de Instagram o WhatsApp.

“Como sucede con otras modalidades de estafa como el phishing, cuando a través de un link se ingresa a páginas espejo en donde se carga la información personal y bancaria, dejando a la víctima sin dinero”, explicó Martínez.

Además de alquilar a través de páginas oficiales la experta en ciberdelito recomendó asesorarse y leer los comentarios de las publicaciones que promocionen los productos que se ofrecen a través de las redes. Por otro lado, aconsejó contactar con organismos oficiales como secretarías de turismo o agencias locales. “Puede ser un poco más caro de lo que se encuentra en redes sociales, pero la persona no corre riesgos por pagar algo que no existe o no tenía las características que prometía”, agregó la entrevistada.

Tips para no caer en estafas durante la época de vacaciones:

No ingresar en links de origen desconocido.

En caso de recibir correos con ofertas, chequear el remitente

Las empresas de servicios no solicitan actualizaciones de datos a través de correos, sino que esto se hace a través de las plataformas.

Los estafadores siempre van a jugar con la urgencia ofreciendo importantes descuentos. Es recomendable tomarse el tiempo necesario para verificar los datos.

Es conveniente buscar el mismo alojamiento en otros sitios o plataformas, verificar si tiene redes sociales o si posee un sitio web, chequear si la información de contacto, el domicilio y las fotos del alojamiento coinciden, como también buscar el lugar a través de Street View y Google Maps o acercarse el lugar en caso de que sea posible.

Si se contrata a través de una agencia de turismo, puede consultarse si la misma se encuentra habilitada y cuál es su información de contacto, a través de un listado que publica el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ingresando al enlace www.argentina.gob.ar/consultar-en-linea-sobre-agencias-de-viajes

Si se contrata a través de una inmobiliaria, puede consultarse si la misma se encuentra debidamente inscripta en el Colegio de Corredores Inmobiliarios correspondiente a la jurisdicción.

Los estafadores suelen pedir anticipos o señas muy altos: para minimizar el riesgo, es conveniente no pagar una seña muy onerosa y, si es posible, cerrar la contratación de forma presencial con el dueño del alojamiento.

Antes de realizar una seña, se recomienda pedir precisiones sobre el estado del lugar, el inventario, el contrato que se va a firmar y cualquier información que se estime relevante. Asimismo, procurar que esta información sea enviada a través de un medio que deje constancia (por ejemplo, vía mail) lo que nos será útil, no solo para minimizar el riesgo de estafas, sino además para reclamar en caso de que no se cumpla con lo pactado.

Los interesados en asesorarse pueden acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo en San Jerónimo 2721, en la ciudad de Santa Fe.