River Plate, que participa de un Triangular Internacional junto a Colo Colo, de Chile, y Betis, de España, liberó hoy al colombiano Juan Fernando Quintero y al chileno Paulo Díaz para que se sumen a sus respectivos seleccionados para sendos amistosos y no estarán el domingo en Mendoza ante el equipo andaluz.

En el caso de "Juanfer" Quintero, el partido de anoche que River le ganó a Colo Colo por 4-3 en Viña del Mar pudo haber sido el último ya que su continuidad no está asegurada, debido a que su contrato finaliza el 31 de diciembre y la renovación sufrió una serie de dificultades económicas.

El colombiano regresó a River desde China a principios de este año a préstamo pero a mediados de 2022 quedó libre del club asiático por una deuda y ahora tiene el pase en su poder con una opción de compra definitiva valuada en 2.000.000 de dólares el 50 por ciento, una suma demasiado elevada para la economía del club de Núñez

Si bien el colombiano expresó en más de una ocasión que su prioridad es seguir en River, esa situación puede haberse modificado por la situación económica.

En ese sentido, su compatriota Miguel Borja se refirió al tema luego del partido ante Colo Colo en el que anotó dos goles (los otros dos fueron obra de Pablo Solari): "estamos tratando de convencerlo que debe seguir jugando en River", bromeó el "Colibrí" en alusión a la situación que atraviesa "Juanfer".

En cuanto al chileno Díaz, también fue liberado y debe retornar al club recién el 13 de diciembre luego de las vacaciones y para iniciar la pretemporada que se realizará en Potrero de los Funes, en San Luis, antes de viajar en 2023, del 3 al 18 de enero, a Miami para jugar tres partidos amistosos.

En cuanto a la actividad del plantel que dirigirá Marcelo Gallardo hasta el domingo, continúa en Viña del Mar hasta el sábado a la tarde cuando se trasladará a Mendoza para medirse el domingo para enfrentar al Betis que conduce el chileno Manuel Pellegrini en el torneo amistoso.

Por su parte, el mediocampista Bruno Zuculini, quien fue titular ante Colo Colo y es candidato a ser vendido en el próximo mercado de pases, manifestó que su intención es quedarse en el club ya que aún tiene un contrato vigente.

"Me quiero quedar en River porque este club es lo mejor, me siento un aprendiz acá al lado de los referentes que tiene el plantel", expresó Zuculini en una entrevista que concedió a Radio Mitre.

Al tiempo que sobre la salida de Gallardo explicó: “Sinceramente no esperaba la ida de Gallardo, me enteré de la noticia escuchando la radio. Soy un agradecido eterno con Marcelo y todavía no caí de la noticia de su salida, me dejó muchas enseñanzas, me enseñó a jugar de volante central".