Puerto San Martín cuenta con nuevas unidades para su parque automotor

En el marco de las actividades por el 133 aniversario de la ciudad, el Intendente Municipal, Carlos De Grandis, presentó esta mañana oficialmente nuevas unidades que se sumarán al parque automotor municipal con el objetivo potenciar los servicios municipales frente a las crecientes exigencias de una ciudad en permanente desarrollo.

Debido al crecimiento que ostenta la ciudad, estas nuevas unidades prestarán servicio de apoyo en distintas áreas del municipio, en el marco de un plan de acción planificado en materia de servicios que viene desarrollando hace años la gestión del Intendente De Grandis.

Con el acompañamiento del presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, los concejales Walter García, Maximiliano De Grandis, los secretarios de Gobierno, Vanina Matassa, de Desarrollo Social, Fernando Torrens, de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano, y empleados municipales, el Intendente entregó las llaves de las nuevas unidades a los empleados en un acto realizado en la Plaza Seca del Centro Cultural Municipal "Batalla Punta Quebracho", donde fueron exhibidas las flamantes unidades.

Leer también: Se realizó la tradicional bicicletada por los 133 años de Puerto San Martín

Al nuevo parque automotor se suman cinco vehículos tipo pick up Modelo Amarok 0 km, con doble cabina, con una cilindrada aproximada de 1.9, caja de cambios automática y todos los accesorios de confort, adquiridas a finales de julio de 2022 por un monto de 29.493.318 millones de pesos, pero cuyo valor actual asciende a la suma de 40 millones de pesos.

Además, una motoniveladora marca Case, diesel, de cuatro tiempos, con círculo con dientes exteriores y giro de 360 grados, todos los movimientos accionados hidráulicamente, peso operativo de 15.070kilos, adquirida en diciembre 2021 por un monto de 21.150.000 millones de pesos, pero al valor actual representa unos 40 millones de pesos.

El intendente destacó la tarea de todo su equipo de trabajo, de toda la Municipalidad. "Estamos muy felices por esta presentación, las unidades ya las teníamos compradas hace unos meses atrás, compradas a valores menores a los que sería si tuviéramos que comprarlas hoy", señaló e indicó que "con la unidad nueva, seguramente pondremos en venta la motoniveladora vieja que reemplazamos, y que usamos durante 17 años".

En este sentido, explicó que "la motoniveladora nueva es impresionante, para realizar trabajos más chicos que el que puede requerir cualquier obra".

De Grandis manifestó que "nuestro desafío es seguir incrementando el parque automotor, que nuestros trabajadores puedan tener mejores herramientas de trabajo, y no como las que me encontré yo al inicio de mi gestión que no era digno para nuestros trabajadores municipales".

Leer también: Multitudinaria Fiesta Provincial de la Cumbia en Puerto General San Martín

"Hemos quintuplicado el parque automotor desde el inicio de mi gestión, también la ciudad ha crecido, y queremos que anden los nuevos vehículos, que los cuiden, porque es de todos, no de De Grandis", dijo, y agregó un mensaje para los trabajadores: "No les pido mucho, les pido que los mantengan como mantienen a sus propios vehículos.

De Grandis reiteró el agradecimiento a las áreas municipales que cada día trabajan arduamente al servicio de los vecinos, y a los concejales oficialistas que aprueban sistemáticamente el presupuesto municipal cada año que contempla los fondos para realizar estas adquisiciones.

En el marco de un clima de alegría colectiva que genera cada gestión que significa potencial la capacidad de servicio del municipio para continuar siendo eficientes en cada área, las cinco pick up fueron entregadas a Gerardo Peralta de la Secretaría de Hacienda, a Claudio Juárez por Urbanismo, a Oscar Anselmi por el Departamento Eléctrico, a Daniel Otero por Servicios a la Comunidad, y a Fernando Torrens por la Secretaría de Desarrollo Social. En tanto, la motoniveladora fue recibida formalmente por Fabricio Giles.