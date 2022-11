Facundo Pieres rompió el silencio sobre Zaira Nara

Facundo Pieres fue abordado por el notero de Socios del Espectáculo tras finalizar un partido de polo y habló por primera vez de la versión de romance con Zaira Nara.

"No voy a hablar... Yo estoy bien, tranquilo", se limitó a decir el deportista, ante las recurrentes preguntas de Santiago Riva Roy sobre su presente amoroso.

Notero: -Lo vemos partir, después de ganar. No quiere hablar de Zai…

Facundo Pieres: -No voy a hablar.

Notero: -Si no sabes qué te voy a preguntar…

Pieres: -Sí, sé…

Notero: -Está en todas las tapas, cómo es tu relación con Zaira...

Pieres: -No, no voy a hablar. Gracias. Muchas gracias.

Notero: -Tu relación con Zaira, ¿noviazgo o amistad?

Pieres: -No, no, acá no se puede entrar.

Notero: -¿Cómo estás del corazón?

Pieres: -Estoy bien, tranquilo.

Notero: -¿Estás soltero?

Pieres: -Tranquilo.

La semana pasada, Zaira Nara le dio una nota a Intrusos, en la que fue consultada por el rumor de romance con Facundo Pieres y dijo lo suyo.

"Estoy sola", dijo la modelo, asegurando que su estado sentimental sigue siendo soltera, a dos meses de separarse de Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, pero sin negar las versiones.

Fuente: Ciudad Magazine