Seguridad: en los últimos tres meses se incrementó el secuestro de armas y el número de detenidos en la provincia

El Ministerio de Seguridad de la provincia realizó un balance de lo actuado en los últimos meses, análisis que se basó "en datos estadísticos desde un modelo de gestión basado en evidencia, aportados por las secretarías de Seguridad Pública y de Política y Gestión de la Información, por la Policía de la Provincia, el Departamento de Informaciones Policiales D-2, y por el Observatorio de Seguridad Pública".

El titular de la cartera, Rubén Rimoldi, mencionó que “la estrategia que planteamos se constituye de etapas, en principio reorganizado la policía, y en paralelo trazamos los lineamientos estratégicos del Ministerio”, y agregó que “no se resuelve la problemática ni se alcanzan los niveles se seguridad que tenemos como objetivo con solo policiamiento. Desde una visión basada en el riesgo, hemos puesto en marcha el desarrollo integral de intervenciones sociales, la incorporación de tecnologías (videovigilancia, modernización de comisarías, etc.) y espacios de cercanía con el vecino, como por ejemplo la modernización y refuncionalización de los Centros Territoriales de Denuncias”.

El ministro remarcó también “la incorporación de elementos logísticos y equipamiento para la policía”, y destacó asimismo “el egreso de los 1.300 efectivos que reforzarán el accionar policial” en el próximo mes de diciembre.

"Concretamente, al abordaje de la Seguridad en la provincia cuenta con un plan integral que contempla la incorporación de tecnología de punta, lo cual se va a traducir en un mejor servicio para la comunidad en atención del 911, y en cuanto a video vigilancia, beneficiando la operatividad en cuanto a la prevención y respuesta policial. Esto incluye capacitación para el personal policial, nuevos protocolos de trabajo, y la incorporación de personal técnico, para lo cual se realizó una convocatoria (la inscripción cierra el 15/11) para sumar 785 nuevos agentes a Policía santafesina en el escalafón “Técnico”, subescalafón 'Comunicaciones e Informática'", se explicó.

En ese sentido, Rimoldi aseguró que “la profesionalización y mejora continua de los RRHH es una política sostenida por el Gobierno. En esta segunda fase, las etapas en pleno desarrollo son los operativos y la profundización de las capacidades de la Policía Criminal, aunado al desarrollo del programa de ciberseguridad, con un eje en la sensibilización y capacitación destinada a los vecinos y autoridades locales. Estas acciones definen una gestión integrada e integral de la seguridad. En algunas oportunidades nos interpelan o generan criticas por los silencios, pero estoy convencido que los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, lo que necesitan y esperan de nosotros son acciones. «Menos palabras, mas hechos», como indicó el Gobernador Omar Perotti el día que me toco asumir como ministro”.

“Como sostuvo el gobernador, la inseguridad es un problema estructural en la provincia de Santa Fe -continuó Rimoldi-. Algunos no lo querían mostrar o no lo querían ver, consideraban que era estigmatizar a la provincia de Santa Fe”, agregó el funcionario.

Al respecto, Perotti expresó oportunamente que “el tema de la seguridad tiene dos puntas. No es solamente una parte de lo que estamos haciendo, incorporar más agentes, que esta es una gran debilidad. Deberíamos haber tenido mucha más presencia policial por ingresos, pero nos encontramos con una policía en la que se iba más gente de la que ingresaba. La tecnología de punta que hay hoy estamos incorporándola. Y vamos a estar dejando una institución policial con más agentes, mejor formación, más equipamiento y mucha más tecnología”.

PREVENCIÓN DEL DELITO

En el período analizado (Enero 2022-Noviembre 2022) hubo 21.098 traslados por el Artículo 10 bis (el 95,3% son varones). De ese total, el 30,64% se realizó entre los meses de agosto y noviembre (6.466 traslados); el 16,4 % (3.467) fue en jurisdicción de la Unidad Regional I; y el 6% (1.260) en la Unidad Regional II.

Respecto de las capturas realizadas por las fuerzas de seguridad, en los primeros 10 meses del año se produjeron un total de 1.309 (el 29% de ellas entre agosto y noviembre). Del total, 442 las realizó la URI y 425 la URII.

En lo que refiere al secuestro de armas, desde el comienzo de año hasta los primeros días de noviembre, en toda la provincia se secuestraron 2.354 armas. De esos secuestros, el 35,55 % (837) se produjo durante la gestión de Rubén Rimoldi al frente del Ministerio de Seguridad.

De la misma manera, en el lapso enero – octubre se secuestraron 12.191 vehículos: 2.971 automóviles y camiones (24,7%) y 9.220 motovehículos (75,6%). En este último rubro (motos), el incremento en octubre respecto de enero fue del 142%.

APREHENDIDOS Y DETENIDOS

Una de las cuestiones que aborda el informe del Ministerio de Seguridad es el referido a la cantidad de aprehendidos y detenidos en el período comprendido entre los meses de enero y octubre del corriente año: un total de 21.320 personas, de las cuales el 89,1% son varones (en un altísimo porcentaje se trata de mayores de edad).

Asimismo, de ese total más del 40% (8.567) fue aprehendido-detenido entre los meses de agosto y noviembre.

Sobre ese aspecto, el subsecretario de Políticas de Seguridad Pública , Edgardo Glavinich, remarcó que ese 40% “de los detenidos de este año son de la gestión Rimoldi. Esto no requiere sólo actuación policial. Se requiere un abordaje integral, porque las organizaciones y los mercados criminales que afectan a zonas puntuales de la ciudad de Rosario -donde se produjeron la mayor parte de las detenciones- no se desarrollaron porque lucharon contra el Estado. Las organizaciones ocuparon un lugar en el que el Estado no estaba presente. Estamos reconstruyendo esa presencia”.

Mientras, de las 21.320 aprehenciones-detenciones en lo que va del año, 4.321 se produjeron en la Unidad Regional I (URI) (el 20,26%) y 8.480 (39,77%) en la Unidad Regional II (URII).

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Según se detalló, al 10 de noviembre de 2022 el Ministerio de Seguridad de la provincia incorporó 167 camionetas 0km para ser destinadas a diferentes dependencias y unidades de la Policía santafesina (la mayoría ya fueron entregadas, en tanto que en los próximos días se hará lo propio con las restantes).

"Un eje impulsado por el Gobierno Provincial desde los primeros días de gestión fue el equipamiento y tecnología para la seguridad. Actualmente se está trabajando en una puesta en valor de toda la parte edilicia del Centro de Emergencias 911 todos los Centros de Despacho Remoto (funcionan en Rosario, Funes, Roldán, Casilda, Cañada de Gómez, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Venado Tuerto, Firmat y San Lorenzo) y la construcción de dos edificios nuevos que se están llevando a cabo en las ciudades de Rosario y Santa Fe que serán los centros de atención a la emergencia", comentaron desde la cartera.

Y agregaron que "por otro lado en estas ciudades se están generando dos data center para lo que se denomina “sostenimiento del servicio”. A eso se le agrega todo el equipamiento necesario para el funcionamiento tanto tecnológico como mobiliario. Asimismo, se avanza en una nueva tecnología para el sistema policial con cámaras corporales y teléfonos inteligentes".

Además se incorpora una nueva dependencia policial, un área de base tecnológica (Centro de Operaciones Policiales -COP-). El sistema de COP, responde a la estrategia de seguridad preventiva para grandes centros urbanos. Esto implicó una fuerte inversión en tecnologías para seis ciudades de la provincia: Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y San Lorenzo.

Los centros de análisis y operaciones policiales integrarán capacidades tecnológicas en términos de información, comunicación, audio y video, en la que se apoyarán en tiempo real, las actividades de prevención policial. Lo cual redundará en una mayor efectividad de la labor policial y abonará a las tareas de control de gestión, según se consignó.

HOMICIDIOS

En el período que va del 9 de agosto al 9 de noviembre del corriente año, en la provincia de Santa Fe se produjeron 114 homicidios: 20 en el departamento La Capital (17,54%) y 76 en el departamento Rosario (66,66%).

En este sentido Glavinich hizo hincapié en “que los homicidios que se registran son en su mayor porcentaje relacionados a mercados criminales y en particular a las organizaciones narcocriminales”.

Del total, el 49% (56 casos) corresponden a hechos vinculados con la economía ilegal y organizaciones criminales; el 20% (23 casos) se produjeron en el marco de conflictos interpersonales; el 17% (19) están en investigación; el 6% (7) son femicidios; 4% (4) fueron en ocasión de robo; y otro tanto ocurrieron en diferentes circunstancias.

En el departamento La Capital el 42% (8 casos) de los homicidios se produjo como consecuencia de conflictos interpersonales, y el 35% (7) de los casos aún son materia de investigación. Mientras, en el departamento Rosario el 68% (52) de los hechos está relacionado con la economía ilegal y organizaciones criminales; 14% (11) están en investigación; y 11% (8) fue por conflictos interpersonales.

ZONAS CONFLICTIVAS DE ROSARIO

Asimismo, en lo que refiere a la ciudad de Rosario, un informe ampliado analiza el período Enero 2020 – Octubre 2022 donde se detectan zonas de mayor conflictividad.

En esos sectores predominan los casos de crímenes ligados a enfrentamientos entre bandas y, en algunos lugares particulares, también se agregan varios hechos relacionados con conflictos interpersonales.

Estos casos fatales son sostenidos en el tiempo y, con el paso de los meses, se detectaron algunos lugares específicos donde se concentra un importante número de homicidios vinculados a enfrentamientos entre grupos delictivos

Estas áreas se ubican en el centro-norte, centro-oeste, sureste y extremo sur, las más amplias en cuanto a su superficie; en tanto que hay sectores más pequeños pero igual de violentos, detectados en el extremo oeste, centro-sur y centro-oeste.

El trabajo en las zonas de mayor conflictividad, principalmente en la ciudad de Rosario, requirió de "un abordaje integral para lograr una mayor presencia en el territorio que permita atender situaciones de vulnerabilidad", aseguraron de la cartera y admitieron que tal como lo expresara el Gobernador Omar Perotti, "allí es donde hay que estar en la presencia", y en este sentido "se viene trabajando en el desarrollo de los dispositivos multiagenciales como una política sostenida que sienta las bases para la recuperación del territorio y la cercanía con los vecinos".