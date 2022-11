Rabbia: "Debemos cambiar el paradigma que habla de 'drogas recreativas' y 'consumos responsables'"

A partir de una iniciativa conjunta entre el senador nacional, Marcelo Lewandowski; el senador provincial, Miguel Rabbia; y el secretario general del sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner; se llevó a cabo una jornada para reflexionar sobre las “adicciones en el mundo del trabajo”. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Fontanarrosa y asistieron más de 250 dirigentes gremiales y referentes de asociaciones civiles y religiosas, entre los que se encontraba el padre Fabián Belay, integrante del Foro de Adicciones de Rosario.

La exposición principal estuvo a cargo del licenciado Claudio Mate Rothgerber, exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien manifestó su postura en contra de la legalización de determinadas drogas: “En estos momentos hay una industria muy activa por la legalización que repite doctrinas que tienen como único objetivo multiplicar el consumo”. “La clase trabajadora necesita construir un discurso distinto al de ‘novela rosa’ de la droga. Y eso es lo que estamos promoviendo con este tipo de encuentros”, agregó.

Consultado por el objetivo del encuentro, Rabbia sostuvo: “Venimos trabajando en un reconocimiento de esta problemática. Desde el Estado debemos hacernos cargo y entender que las adicciones son un tema social pero también de salud pública. Hay que cambiar el paradigma que habla de ‘drogas recreativas’ y ‘consumos responsables’. Las drogas siempre hacen daño”. Asimismo el senador por el departamento Rosario resaltó la "clara asociación entre el consumo y la violencia". "Lo estamos padeciendo en Santa Fe y particularmente en esta ciudad. Nosotros apostamos por un fuerte trabajo en la prevención del consumo para disminuir los indicadores de violencia”, remarcó.

Lewandowski, en ese sentido, sostuvo: "El tema de adicciones es vital y tiene que ver con nuestro compromiso ideológico y de dónde venimos. Nuestro compromiso es para que los niños y las niñas de los barrios puedan crecer con educación, en una familia y luego conseguir un trabajo digno. A eso apuntamos". "¿Cuánto hace que ustedes no escuchan en los medios de comunicación una campaña contra las adicciones? ¿Por qué no educamos con el tema de adicciones, con la separación de residuos, por qué no educamos con el tránsito? Vale lo mismo el segundo y estaríamos brindando un servicio a la comunidad. Vengo de la comunicación y me cuesta entender por qué no y tal vez es porque no conviene", se lamentó.

Por su parte Antonio Ratner afirmó que “es un tema que nos preocupa a todos". "Siempre lo hablamos pero nunca lo debatimos. Los compañeros trabajadores nos reclaman este tipo de encuentros para darles herramientas para abordar esta problemática de las adicciones”, dijo el titular del gremio de Municipales.

Para el cierre de las exposiciones tomaron la palabra distintos referentes de asociaciones civiles vinculadas al trabajo preventivo de las drogas. Por un lado, Mario Lartigau del Centro Integral de Adicciones “Regénesis” destacó la importancia de estos encuentros en dónde la clase política reconoce un tema muchas veces estigmatizado. Silvia Segarra, de “Madres Territoriales”, enfatizó: "La salud es un derecho y este compromiso lo ha puesto el equipo que está acá y todos los días se aprende. Pero cada granito de arena que ponemos es un paso más adelante".