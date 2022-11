La quiebra de Vicentin ronda los pasillos de Legislatura

El posible "cram down" de la agroexportadora Vicentin encendió las alarmas hacia adentro de la Legislatura provincial. A los planteos de la diputada Marlen Espíndola, quién criticó a la Comisión de Seguimiento, se le sumaron las declaraciones del senador por el Departamento General Obligado, Orfilio "Chacho" Marcón.

En diálogo con el periodista de Reconquista Carlos Cenoz, el legislador reconoció que existe una "alta preocupación en virtud de que había un proceso judicial que está en marcha, que venía avanzado, y que tenía más del 60 por ciento de la aprobación de acreedores, y más del 70 por ciento del capital; cuando se iba a materializar la firma justo se retiró el expediente de la zona, algo muy llamativo".

Allí ponderó lo dicho por "la diputada Espíndola, no defendiendo a Vicentin, sino los puestos de trabajo que están dentro de la empresa. Se lograron muchas cosas gracias al esfuerzo y trabajo de la empresa, más allá de los directores. Por lo tanto, para nosotros el cram down es el paso que nos lleva a la quiebra, porque lleva a la empresa a la quiebra. Si esto sucede, será una región diferente".

"Vamos a pedir una entrevista con el presidente de la Corte Suprema de la provincia, para acercarle esta inquietud, con el respeto que corresponde a la investidura, para que rápidamente tomen una decisión que quisiéramos fuera que el expediente vuelva al juzgado", agregó el senador.

Marcón consideró que el camino a seguir es que "el juzgado de origen recupere el expediente, siempre dentro del marco de la ley, se realicen los análisis que correspondan y tome la decisión que debe tomar. Hace 6 meses que el expediente no está por acá, y eso genera desconcierto en los inversores que tenían previsto darle continuidad".

"No es un salvataje"

Días atrás, en la última sesión de la Cámara de Diputados realizada el jueves pasado, la legisladora radical Marlén Espíndola le puso un freno a la Comisión de Seguimiento de Vicentín. Durante su alocución, se plantó y con serios argumentos sacó a la luz las verdaderas intenciones de un grupo de legisladores.

Espíndola dijo que se pretende "desprender a los dueños forzosamente de la empresa. Eso es el Cram Down. No es salvataje, es un desprendimiento forzoso de la empresa, entiendo, hacia el Estado".

"Desde el lunes pasado vengo leyendo artículos periodísticos que narran la presencia en la sede del Banco de la Nación Argentina, de integrantes de la Comisión de Seguimiento del proceso concursal de Vicentin. Más concretamente cuentan de una reunión con parte del Directorio de esa entidad financiera, donde aparentemente se habría avanzado en proyectos o intenciones de propiciar un cram down y la conformación de una empresa mixta con participación estatal mayoritaria", expresó la diputada radical.

"Durante todo este tiempo he mantenido silencio y he propiciado que la Justicia avance en el proceso concursal. Es que mis principios republicanos me dictan que no hay que entorpecer el accionar de la Justicia; que desde este Poder Legislativo estamos obligados a respetar la división de poderes, principio base y esencial de la República", continuó.