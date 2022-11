Alberto Fernández sobre su problema de salud: “Los médicos me pidieron que pare un poco”

La participación de Alberto Fernández en el G20 estuvo marcada por el problema de salud que sufrió en medio del evento que se llevó a cabo en Indonesia. Por eso, el jefe de Estado accedió a compartir sus impresiones sobre la descompensación que los médicos diagnosticaron como una “gastritis erosiva con sangrado que le provocó una baja de presión”.

“Fue un mal momento, tuve un problema que arrastro hace muchos años pero nunca se había manifestado de esa forma, que el estómago sangre”, señaló el presidente. “Esto me hizo bajar la presión muchísimo y me obligó a hacer un estudio para verificar si el sangrado había parado”, apuntó. Alberto Fernández agradeció la preocupación de todos los que se inquietaron por el percance que sufrió y, entre risas, admitió: “Más me asusté yo”.

En el mismo sentido, el mandatario señaló: “El estrés y los nervios tienen mucho que ver y los médicos me pidieron que pare un poco”. Además destacó un mensaje especial: “Ayer me llamó Cristina (Kirchner) por la salud, cosa que agradezco y valoro mucho”.

“La recuperación rápida es un dato tranquilizador, lo pudimos resolver rápidamente”, sostuvo el jefe de Estado. Tras descompensarse, Fernández debió ser trasladado al Sanglah General Hospital de Bali, donde le hicieron una serie de estudios y recibió suero, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. El mandatario permaneció alrededor de cinco horas internado, para continuar con su agenda de actividades.

Acuerdos con China

Luego de recibir la autorización de sus médicos, Fernández participó del encuentro bilateral con Xi Jinping, líder del Partido Comunista de China, en el hotel Muliá. Durante la jornada, los mandatarios conversaron sobre la relación comercial que mantienen ambos países y dialogaron sobre la ampliación del Swap y la deuda que China mantiene por las represas Cepernic-Néstor Kirchner.

“Logramos cerrar con China que nos autoricen a disponer libremente de más recursos del swap que tenemos. Nos han permitido disponer de USD 5000 millones más que se convierten en reservas del BCRA de libre disponibilidad. Nos permite contar con dólares para favorecer la producción que nos preocupa”, explicó el presidente tras al encuentro.