Scaloni encendió las alarmas: "La lista de 26 jugadores puede cambiar"

La victoria de Argentina por goleada ante Emiratos Árabes Unidos parecía cerrar el ciclo pre-mundial de manera brillante y sin complicaciones. Sin embargo, las declaraciones del entrenador nacional, Lionel Scaloni, al finalizar el partido, movieron las estructuras: “Tenemos algunos problemitas”, dijo el DT en referencia a los lesionados.

A continuación, Scaloni apuntó: "Tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte, tenemos la posibilidad de cambiar la lista. Hay jugadores que corrían algún riesgo. Yo no puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos. Por algo han quedado algunos afuera y hemos dosificado los minutos".

Con este bombazo, los jugadores de la Selección Argentina que quedaron bajo la lupa son Nicolás González, Paulo Dybala, Cristian Romero y Alejandro “Papu” Gómez. También se suma a esta lista Marcos Acuña, que jugó un tiempo este miércoles.

El protocolo de la FIFA indica que cada selección participante puede realizar cambios solo por lesión o enfermedad grave hasta 24 horas antes del primer partido en el Mundial de Qatar 2022. El debut de la Albiceleste está pautado para el 22/11 ante Arabia Saudita, a las 7 en el Estadio Lusail, razón por la cual Scaloni tiene tiempo hasta el lunes para realizar alguna modificación de urgencia.

Por otro lado, el ente que rige el fútbol a nivel mundial también dejó en claro que el futbolista elegido no necesariamente tiene que estar en la lista provisional o de "reserva", que deberá llevar el mismo número de camiseta de quien sale y que no se permiten más cambios una vez que comienza la Copa del Mundo.

"Uno cuando sale a jugar siempre quiere dar el máximo, no les podés decir que no metan la pierna. Algunos no jugaron por precaución porque tenían una molestia, el resto ha jugado y el que está bien ha jugado los minutos que pudo. Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no", concluyó.