Cinthia Fernández reveló la suma que le envió Matías Defederico por la cuota alimentaria

En pleno litigio legal con Matías Defederico, con quien tiene a sus pequeñas Charis, Bella y Francesca, Cinthia Fernández hizo un fuerte descargo en las redes donde apuntó sin filtro contra su ex y hasta reveló cuánto dinero le pasa por mes.

En medio de su ida y vuelta con sus seguidores, un usuario fue al hueso con su consulta: “¿Te pasa manutención el papá de las nenas o se hace el ‘langa’? ¿Qué porcentaje le corresponde?”, le preguntaron. A lo que Cinthia decidió responder con pruebas: “Esto es lo que me pasa para 3 nenas Es cuatro veces menos de lo que debería y encima a mitad de mes”.

Leer también: Matías Defederico denunciará a Cinthia Fernández por "no le comunicó los diagnósticos de su hija"

Junto a sus palabras, la panelista de Momento D dio a conocer una captura de la transferencia que le hizo el papá de sus pequeñas el pasado 14 de noviembre del corriente año por un monto de 55 mil pesos.

“Mis bebés viven en una fiesta eterna y amo que así sea. Ellas son muy felices. Yo sólo lo soy por momentos y, justamente, por ellas. Después, la verdad, no me siento feliz. Me siento rutinaria, agotada y con 80 laburos para pagar lo que el otro ‘sátrapa’. Qué sé yo…”, cerró Cinthia, a flor de piel, sobre cómo se siente.

Fuente: Ciudad Magazine