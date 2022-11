Viviana Canosa llegó a TikTok: "Voy a ser la voz del rebaño de pelotudos"

Viviana Canosa sorprendió a sus seguidores con un llamativo video en sus redes, con el cual anunció su llegada a la red social TikTok.

"¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del 'rebaño de pelotudos'. Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!"

Con un clip que la deja ver únicamente con un emoticón idéntico a ella, Canosa inició su fuerte descargo: "Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes, para decir lo que se me canta. ¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del 'rebaño de pelotudos'. Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!".

Asimismo, Viviana apuntó contra los actores políticos del actual Gobierno y sus últimos acontecimientos: "Se viene un año de elecciones y voy a estar presente para contarte todo lo que pasa en Argentina. Aunque el Gobierno quiera tapar todo con el Mundial ¿Escuchaste a la ministra del Trabajo diciendo 'después seguimos trabajando en la inflación, pero primero que gane Argentina'? ¿O al ridículo del presidente Alberto Fernández: 'Lo que debemos pensar los argentinos ahora es como ganar el Mundial'? Somos un rebaño de pelotudos. Parece que en la Argentina no pasa otra cosa que Gran Hermano y el Mundial".

Con la euforia y pasión que la caracteriza al hablar sobre la actualidad del país, Canosa agregó: "Se cagan en la pobreza, en el hambre, en la inflación, en la inseguridad. Son unos turros. Nos distraen para que no veamos lo que realmente pasa. El presidente sigue boludeando a todos los argentinos. Y la dueña del 'Frente de todos contra todos' coquetea con la candidatura a presidente como si este Gobierno no fuera de ella ¡Una locura! Y al ministro Manos de Tijera se le está terminando la concesión. El 'superministro' está más devaluado que el peso".

Viviana concluyó su inesperada llegada TikTok con un contundente mensaje: "La Argentina es un barco a la deriva. Tenemos una diarrea de elefantes sobre nuestra cabeza y el Gobierno espera que los goles de Messi puedan ocultar que el Titanic se está hundiendo. Pero les tengo la buena noticia del día: ¡Faltan 395 días para que se vayan!".

Viviana Canosa vuelve a la televisión

Viviana Canosa está calentando motores para regresar a la televisión en 2023. Según se supo en las últimas horas, la conductora ya tiene reservado un espacio en la grilla de La Nación+, de lunes a viernes.

Marcelo Polino contó en Polino Auténtico (Radio Mitre) que Viviana Canosa ya había firmado contrato con la señal antes mencionada; sin embargo, la periodista Laura Ubfal informó que aún no lo hizo.

Pese a eso, la conductora de Gossip (Net TV) reveló que Canosa saldrá al aire de La Nación+ a partir de febrero, de 16 a 18 hs y hará el pase con Eduardo Feinmann.

Fuente: Exitoina