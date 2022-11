Por eso el Black Friday merece la pena para los entusiastas de los juegos

Los jugadores necesitan regularmente nuevos equipos, porque los avances en este ámbito no se detienen. El PC necesita una memoria de trabajo adaptada y el ratón debe reaccionar aún más rápido. Los últimos juegos no sólo requieren una tarjeta gráfica de última generación, sino también un monitor a juego. Eso cuesta mucho dinero. Sin embargo, en el Black Friday, los aficionados a los videojuegos pueden ahorrar de verdad.

Con un potente procesador, los juegos son aún más divertidos. El 25.11.2022, el infame momento de las compras del año, los jugadores y las jugadoras se abastecen de dispositivos y gadgets innovadores.

Será mejor que los jugadores marquen el día en sus calendarios. Pronto llegará el momento. Los que no se pasen por la tienda online a tiempo para el Black Friday sólo encontrarán estanterías vacías. Las mejores ofertas para los jugadores ya se han agotado poco después de la medianoche. Sigue leyendo para saber qué novedades pueden esperar los jugadores en el Black Friday de este año.

Consolas de juego directamente del futuro

El diseño futurista de la Playstation 5 de Sony se ha convertido en una parte indispensable de la sala de juegos moderna. El estilo se adapta perfectamente a los jugadores modernos con altas exigencias. También los satisfacen cuando ponen sus juegos. Y desde 2022 ha habido muchos más que en el año anterior.

Por supuesto, los padres y los propios jugadores necesitan primero la consola y el equipo adecuado para acompañarla. Dos controladores son absolutamente necesarios. Y las gafas de RV también deberían estar en la cesta de la compra. Menos mal que hay días de ofertas como el Black Friday. Justo a tiempo para el evento, algunos minoristas rebajan los precios de PS5, PS4 y otras consolas modernas.

No lo olvides: Para jugar, los fanáticos de los juegos también necesitan un buen surtido de juegos. Si eres inteligente, cogerás los juegos más populares al mismo tiempo. Son muy populares: Horizon, God of War, Gran Tourismo 7 y juegos familiares como It Takes Two. Los minoristas saben exactamente lo que les gusta a sus clientes. Por esta razón, pronto dejaron caer los precios.

Clásicos reeditados para coleccionistas

Los coleccionistas suelen tener la vista puesta en las consolas retro. En una sala de juegos de este tipo están representados todos los clásicos. Sin embargo, lo que falta son las reediciones de las consolas. SNES, NES y Sega Mega Drive hace tiempo que pasaron de moda. A menudo, las consolas ya no funcionan. Los fabricantes los han rediseñado. Lo mejor: los casetes ya no son necesarios. Basta con conectarlos al televisor y encenderlos. Mega Man y Super Mario corren por la pantalla.

Estas consolas están disponibles en formato mini:

SNES

NES

Sega Mega Drive

PS1

El C64 Mini

Varias consolas portátiles con juegos de culto

¿Puede ser aún más pequeño? Nintendo Switch Lite es ideal para divertirse con los juegos sobre la marcha. A los niños, adolescentes y adultos les encanta el sencillo funcionamiento de la consola. La variedad de juegos se basa en el estilo típico de Nintendo. Los fans de Mario tendrán sin duda el valor de su dinero. La consola es mucho más barata en el Black Friday.

Estos accesorios LED lo tienen todo

Los accesorios LED para el juego son simplemente imprescindibles. A los jugadores les gustan desde hace tiempo las torres iluminadas y las tiras luminosas. Sin embargo, las tiras LED también pueden utilizarse en otros lugares. Práctico: tienen una cara adhesiva en la parte posterior. Muchos incluso funcionan sólo con pilas. Esto hace que los jugadores sean independientes de las fuentes de energía. Las tiras luminosas están disponibles en todas las longitudes posibles y con innumerables modos de color.

Los jugadores ahorran mucha electricidad cuando utilizan fuentes de luz LED. Esto también es importante, porque las noticias actuales del mundo empresarial siempre sugieren ahorrar energía. Ayudan a reducir los costes y a proteger el medio ambiente. Las tiras de LED para uso prolongado son una buena cosa. En caso de corte de corriente, las baterías generan la luz.

Los aficionados a los juegos fijan las tiras a las estanterías. De este modo, iluminan mejor sus pertenencias. Las figuras de los juegos, las consolas y la fastuosa colección de juegos son aún más hermosas de esta manera. Como alternativa, los jugadores pueden fijar las tiras de luz bajo la mesa de juego, en los bordes del techo o en los zócalos. De todos modos, las tiras no son caras. Por lo tanto, en el Black Friday, los jugadores pueden pedir varias tiras a la vez.

Un super PC para jugar sin parar

¿Quieres un PC para juegos? Este deseo podría hacerse pronto realidad. Para beneficiarse de los precios bajos, es necesario un calendario con función de recordatorio. Al fin y al cabo, los ordenadores de gama alta se agotan muy rápidamente. El mismo escenario es de esperar para los portátiles para juegos. Los portátiles modernos y delgados son cada vez mejores y son el dispositivo perfecto para los jugadores con un espacio reducido.

Esto es lo que debe tener el PC para juegos:

Disco duro SSD con al menos 1 TB de memoria

8 GB de RAM como requisito mínimo

CPU de 8 núcleos con una velocidad de reloj de al menos 3 GHz

Última tarjeta gráfica con gran memoria interna

Tecnología de refrigeración de alta calidad

Numerosas interfaces para uso multimedia

Las ofertas Black Deals más buscadas de este año son, sin duda, los cuadernos compactos. Importante: Al comprar, asegúrese de prestar atención a la diagonal de la pantalla. Los jugadores suelen optar por un tamaño de pantalla de 17,3 pulgadas. No se recomiendan las pantallas más pequeñas. Sin embargo, si juegas en una tableta, puedes optar por un modelo con una pantalla más pequeña.

Obtenga muebles para juegos a precios de dumping

Además del equipamiento técnico, una sala de juegos moderna necesita, naturalmente, el mobiliario adecuado. Y no sólo influye el diseño. La compra implica muchas consideraciones previas. Los que compran un escritorio se orientan en las preferencias de los jugadores experimentados. Quieren un escritorio de esquina que puedan convertir en una mesa de juego. Se necesitan soportes para el PC y el teclado.

El tamaño de la silla de juego depende del tamaño del jugador. Los niños necesitan un tamaño de silla diferente al de los adultos. Además, la silla debe ser multifuncional. Los respaldos y apoyos laterales ajustables, la regulación de la altura y la tapicería deben adaptarse a las necesidades del individuo. Actualmente, los sillones están disponibles en piel, polipiel y textiles. Los diseños son muy diferentes, así que vale la pena hacer una búsqueda más larga incluso antes del Black Friday.

No olvide la alfombra para proteger el laminado, las baldosas y el parquet. Además de la iluminación, los jugadores también compran estanterías, vitrinas para cosas delicadas, altavoces, teclados LED con GRB, ratón y asientos para los amigos. En las Ofertas Negras, los empollones también encuentran muchas alfombras y televisores de pantalla grande. Los jugadores conectan sus consolas a través de ellas y pueden jugar juntos. Para el streaming, el televisor debe tener un triple sintonizador incorporado y capacidad de conexión inalámbrica a Internet. Además los jugadores deberían acordarse de los cables HDMI.