Perotti recorrió las obras del Circunvalar Santa Fe y destacó el nivel de avance de las mismas

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, inspeccionó este jueves por alrededor de tres horas las obras ferroviarias en marcha del Circunvalar Santa Fe, que por primera vez evitará el paso del tren de carga por el ejido urbano, con una inversión que supera los $ 7.000 millones y beneficiará a más de medio millar de personas del Gran Santa Fe.

Los trabajos, que Nación y provincia comenzaron en Empalme San Carlos en 2021, constan de 15,5 km de construcción de nuevas trazas, así como la recuperación de otros 45 kilómetros de vías nuevas sobre trazas existentes, pero actualmente no operativas, y que incluye una serie de obras complementarias, todo enmarcado en el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación en conjunto con el gobierno provincial.

La obra implicará mejorar el acceso de la producción agraria del norte argentino a los puertos de exportación, y facilitará la circulación ferroviaria del Belgrano Cargas al evitar el paso del tren por el entramado urbano del Gran Santa Fe.

Perotti expresó que “queríamos mostrarles a todos el importante nivel de avance, la magnitud de esta obra única y primera en el país de tener un circunvalar ferroviario”. Y recordó también que hace unos pocos días se presentó el Gasoducto del Gran Santa Fe, otra “obra inédita que cruza la Laguna Setúbal con un sistema que se hace por primera vez en la Argentina: son obras de gran impacto, son obras importantes, que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país y particularmente de la provincia de Santa Fe”.

Y continuó: “Queremos subir el piso de infraestructura en el nivel ferroviario, en el nivel de acueductos, de gasoductos, de electrificación y de internet, darle mucha más competitividad a la provincia, darle competitividad a esta zona tan productiva de la Argentina”.

Luego el gobernador se refirió a la traza del Ferrocarril Belgrano: “Pueden apreciar cómo gran parte de esos ramales transitan por la provincia de Santa Fe, el mayor nivel de inversión sobre vías ferroviarias nuevas del país está en la provincia, eso sin dudas nos integra desde Santa Fe, San Justo, San Cristóbal al norte, todo una gran zona que gana en comunicación”.

En ese sentido, Perotti señaló que “la logística nos tiene que permitir ser mucho más competitivos en el mundo, que regiones que tienen el flete alto, el ferrocarril se los disminuya y pueda generar en ellos un nivel de competitividad que nos tenga presente en los mercados principales de la Argentina y el mundo. Esto expande nuestra frontera agrícola al disminuir los costos de traslado; tener elaboración en muchos de esos lugares y trasladar un producto terminado en ferrocarril, es una enorme competitividad”.

Además indicó que “se está trabajando a muy buen ritmo, es una inversión que no se ha detenido y que el gobierno nacional, a través del financiamiento está permitiendo que esta obra no se detenga”, y significó que “este trabajo que se da en el ferrocarril no termina aquí y va a generar mucho más trabajo, porque al generar la extensión de la frontera agrícola, incorporar valor agregado, tener lugar de acopio de todo tipo de carga, genera empleo, y si hay posibilidad de desarrollar alguna industria transformadora en esa región, es más mano de obra que la que el ferrocarril suma”.

“Creemos profundamente en este tipo de obra, por eso es un día importantísimo para Santa Fe, poder mostrarles a todos el grado de avance que viene teniendo el Circunvalar en nuestra ciudad capital, en toda la región del departamento La Capital, del departamento Las Colonias, y cómo esto impacta en la inversión, en el trabajo y en el futuro que le da mucha más previsibilidad y velocidad al transporte, y también al vecino que le va a cambiar al día a día”, concluyó Perotti.

ARGENTINA DEL DESARROLLO

Asimismo, la ingeniera del Belgrano Cargas, Marianela Bernardi, explicó que actualmente “son 17 kilómetros de vías las que hay que renovar -del total de 45km- y nos restan renovar solo tres. A su vez, vamos a hacer 10 pasos a nivel, a instalar barreras y señalización activa, y también se va a hacer la renovación de alcantarillas”.

“Tenemos cinco alcantarillas que son in situ, son puentes de 12 metros aproximadamente, y alcantarillas prefabricadas. También se va a mejorar la estación de bombeo que se encuentra en Santo Tomé, triplicando su capacidad. Esta es una obra muy importante porque forma parte del plan integral de renovación del Belgrano Cargas”, remarcó la ingeniera.

En esa línea, el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, remarcó el trabajo articulado con la provincia y “el avance que estamos llevando adelante, y viendo hoy junto al gobernador”; y destacó “la decisión clara de nuestro presidente, Alberto Fernández, que tiene que ver con que hay que planificar una Argentina del desarrollo. Para poder llevar adelante eso hay que reactivar los ramales ferroviarios, y eso es lo que venimos haciendo en términos de renovación de vías, en reactivación de trenes de pasajeros para activar una dinámica de desarrollo económico, comercial, cultural y social en las distintas regiones del país, pero particularmente en Santa Fe. Hicimos el inicio del tren de cercanía entre Rosario y Cañada de Gómez que hacía 40 años que no tenían tren los vecinos de la región y que más de 16.000 vecinos han tomado ese medio de transporte como alternativas a otros”.

DETALLES DE LA OBRA

Además de la construcción de 15,5 kilómetros de vías en nueva traza y la recuperación de unos 45 kilómetros existentes, el proyecto implica un nuevo puente ferroviario de 900 metros de largo sobre el río Salado, tres nuevos puentes vehiculares sobre las rutas provinciales N°70, N°11 y N°4, para cruces a distinto nivel, 53 nuevas alcantarillas en 60 kilómetros de vías, el cerramiento en la zona rural y urbana y la relocalización de la estación de bombeo de Santo Tomé. Asimismo, se mantendrán las cuatro bombas actuales y se agregarán otras cuatro.

Es la primera vez en la historia argentina que se realiza una circunvalación ferroviaria de esta envergadura para evitar el paso del tren de carga por una ciudad, lo que beneficiará a más de 525.000 habitantes del Gran Santa Fe.

MENOR IMPACTO AMBIENTAL Y MAYOR SEGURIDAD VIAL

El Circunvalar Santa Fe significará un menor impacto ambiental del tren en el entramado urbano, la integración de la ciudad al disminuir las barreras urbanas, una mejora de las comunicaciones y los servicios, un impacto positivo para la flora, paisaje y forestación debido a la ejecución de obras complementarias, la limpieza y revegetación de predios, una mayor seguridad vial por la disminución del riesgo de accidentes, y el respeto y mantenimiento de las actuales condiciones hidráulicas de la zona.

A su vez, implica la contratación de mano de obra local y redunda en una mejora de la actividad económica de la zona, tanto de bienes como de servicios.

En cuanto a la reducción del tiempo, se pasará de tardar 10 horas entre Santa Fe y los puertos de Timbúes, a 2.30 horas, se registrará un aumento de velocidad del tren: de 20 km/h a 65 km/h, así como de su frecuencia, ya que pasará de dos trenes con 45 vagones por día a ocho trenes de hasta 100 vagones, y una reducción de costos logísticos en un 30%.