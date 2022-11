Javkin habló sobre los cuidacoches y dijo que no se los puede "controlar con un handy"

Pablo Javkin habló del problema de los cuidacoches en la previa del recital de La Renga en el Parque Independencia y planteó: “Donde hay barrabravas necesitamos otros esquemas. No creo que a la policía se le escape que haya barrabravas vez que uno va a la cancha. No creo que la Justica lo desconozca”.

El intendente admitió que el movimiento masivo de personas que implican grandes eventos como el fin de semana tensionan el control municipal, pero a la vez lo celebró. “Está la fiesta en el hipódromo, el recital de La Renga, colectividades. Rosario es impresionante este fin de semana, tenemos ocupada a pleno la hotelería. Pero tenemos que generar ese movimiento. Después de la porquería que vivimos con la pandemia dame estos problemas”, sostuvo.

Consultado sobre la problemática de los trapitos, dijo que hay que diferenciar a los cuidacoches que trabajan en distintas calles de la ciudad con las “asociaciones ilícitas que tienen que ver con barras”.

En ese sentido, resaltó la resolución que se encontró con la Feria de las Colectividades, con la actividad regulada y cuidacoches que trabajan pra la cooperadora del Hospital Alberdi. Lo que pasa alrededor de las canches es muy distinto. “Ahí hay gente armada y eso es un delito, no una contravención municipal. Entonces, se necesita la acción nuestra pero también de la policía y la fiscalía, porque esta gente está implicada además en otros delitos mucho más graves como extorsiones y balaceras. Yo no puedo mandar gente desarmada a pelear contra una barra brava. No se puede controlar a la mafia con un handy”.