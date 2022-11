Inflación y recesión, dos proyecciones económicas para 2023

A menos de dos meses de fin de año, ni el mundial impide que la crisis económica se sienta cada vez más en Argentina. "No llegamos con una crisis profunda, como la del 2001 y 2002. Vamos a llegar bastante magullados porque la inflación va a estar superando el 100 por ciento. Hasta agosto tuvimos un proceso de recuperación de la economía que fue muy bueno, el escenario internacional nos favoreció muchísimo. Nos favoreció algo que para el mundo no fue bueno, sobre todo para los ucranianos", reflexionó el economista Aldo Abram.

"Pero todo eso se acabó, sólo la guerra continúa. Los mercados van asimilando los impactos de esta guerra. Para adelante, todo lo que tuvimos de venta a favor lo vamos a tener en contra. No creo que tengamos niveles de inflación que bajen al 70 por ciento", apuntó a Cadena OH!.

El también director de la Fundación Libertad y Progreso, remarcó el ajuste que pesa sobre los privados, con más impuestos nacionales y provinciales. "Parte del ajuste que van a hacer es transferirle menos dinero discrecional a las provincias. Esto genera menos gasto".

Respecto a la posibilidad de una hiperinflación, Abram aclaró que el fenómeno se trata de un proceso. "No pasa cuando el Banco Central emite tanto dinero que el valor de nuestro peso tiende a bajar a cero, eso es imposible. Pero sí pasa cuando emite mucho durante mucho tiempo, tanto que la gente empieza a ver que le quitan poder adquisitivo, los empobrece, y un día se harta y no quiere más pesos. Si alguien no quiere algo, ese algot tiende a ser basura. Los tipos de cambio paralelo muestran que está cayendo el peso. Están demostrando que no van a evitar que tengamos recesión o inflación, que va a continuar creciendo".

Escuchar también audio completo: