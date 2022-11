Se realizó con éxito la 26° edición de la Travesía Cayastá - Santa Fe

Se realizó la vigésimo sexta edición ininterrumpida de la Travesía Cayastá - Santa Fe en kayak. Fue durante el sábado y el domingo, y estuvo organizada por el Club Azopardo.

"Salimos del camping punta arena de Cayastá y la primera parada es Santa Rosa. Con esta entrante de agua y oxígeno, nos permitió hacer la tradicional, la que hacemos siempre, porque el arroyo Santa Rosa estaba totalmente seco", comentó Fabio Cremón, presidente de la institución.

Fueron 100 las embarcaciones de todo el país que participarón. Hubo personas de Chaco, Formosa, Rosario, Buenos Aires, Concepción del Uruguay entre otros lugares. El evento no se trata de un simple paseo: son 120 kilómetros en total y, si bien no es competencia, se trata de 8 horas de remo. "Hay que estar preparados, no es para cualquiera".

"Lo importante es que ven la tradición santafesina, el traslado de la ciudad vieja a la nueva, que es el origen de esta travesía. Conocen lo que es la idiosincracia santafesina. Se van con una impresión muy linda de Santa Fe, su gente y su cultura", dijo por último.

No es un paseo en kayaks, son 120 kilómetros en total, hay que estar preparado. No es competencia, se comparte y se espera a todo el mundo, son 8 horas de remo.

Escuchar también audio completo: