Donald Trump recuperó su cuenta de Twitter

Elon Musk anunció este sábado que Donald Trump tiene permiso de volver a Twitter. El magnate justificó su decisión en base a una encuesta realizada en su propia cuenta.

"La gente ha hablado. Trump será reinstaurado. Vox Populi, Vox Dei", escribió Musk en su cuenta. En poco tiempo, los usuarios pudieron ver el regreso de la cuenta de Trump y cómo aumentaba rápidamente su número de seguidores.

Ya desde antes de tomar control de la red social, Musk dijo que no restauraría cuentas suspendidas hasta que la compañía tuviera un consejo de moderación de contenido con "puntos de vista muy diversos". A pesar de esto, el viernes decidió encuestar a sus seguidores en Twitter para que decidieran, por "Sí" o "No" el "Restaurar al ex presidente Donald Trump".

El "Sí" ganó por un ajustado 52%. Hasta el momento no es claro cuantos de esos votos pueden haber provenido de los bots que tantó pusieron en duda la compra de Twitter por Musk.

El ex presidente Trump fue suspendido de Twitter el ocho de enero de 2021, "por el riesgo de que siga incitando a la violencia" en relación a haber incitado los ataques del seis de enero en el Capitolio. Twitter dijo en su momento que Trump violó las reglas de la plataforma sobre glorificación de la violencia.

El anuncio de Musk llegó poco antes de que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informara la designación de un fiscal llevar a cabo las investigaciones penales sobre Trump, tras su reciente anuncio de candidatura para 2024.

"La nueva política de Twitter es la libertad de expresión", tuiteó Musk el viernes, pero los mensajes "negativos/de odio" serán "desmonetizados al máximo" por lo que "no habrá publicidad u otra ganancia para Twitter".

No está claro si Trump volverá a utilizar su cuenta de Twitter. El ex mandatario se unió a Truth Social, una red social apuntada hacia los movimientso de derecha y fundada por una compañía de él mismo. Cuando Musk advirtió que analizaba devolverle la cuenta, Trump dijo que se quedaría en esa plataforma aunque lo invitaran. "Twitter es muy aburrido. Ya sacaron a todas las buenas voces, muchas conservadoras", expresó el ex presidente de Estados Unidos.

Fuente: Ambito