Alex Caniggia criticó a L-Gante y se cruzaron en las redes

Un inesperado cruce se desató entre L-Gante y Alex Caniggia en las redes sociales. Todo comenzó cuando el ganador de El Hotel de los Famosos fue despectivo a la hora de hablar de su estilo musical… ¡y se la devolvió!

“Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap, ¿o no?”, dijo en un video, mientras sonaba el hit de eurodance, I'm Too Sexy de Right Said Fred.

“Aguanten los 80 y los 90. Qué L-Gante, ni esa música de hoy en día pedorra”, se despachó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia. La respuesta del otro lado no tardó en llegar.

Elián Valenzuela, a través de su Facebook, le respondió con todo al actual novio de Melody Luz. “Pero mi cadena es más grande que la tuya, lelu, lelu… Hijo de Caniggia, te falta 900 gramos para hablar de mi”, arrojó, explosivo.

“Mi música podría ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden”, siguió el cantante.

“Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo”, se despachó. ¡Tremendo!

Pero no quedó ahí. El contraataque del mellizo de Charlotte Caniggia no tardó.

“Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela. Si te gusta fumar, agachate y fumate mi vela”, escribió, apuntando con el ex de Tamara Báez.

“Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela… Aunque el mono se vista de seda, mono queda. ¡Aprendela!”, cerró, en guerra con L-Gante.

