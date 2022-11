Losada: "Tengo mucho apoyo para ser gobernadora de la provincia"

“Tengo mucho apoyo para ser gobernadora, eso me genera mucha felicidad porque gente que no me votó en su momento, me dice por la calle que ahora me votaría, porque le ha gustado lo que he venido haciendo. Tal vez, gente que me subestimó en su momento, hoy tiene una impresión distinta de mí”, aseguró la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada.

La legisladora admitió que aún resta tiempo para pensar la posibilidad de una candidatura para la Casa Gris, aunque aseguró que está trabajando en ello: “Santa Fe tiene todo para salir adelante, pero también estoy convencida que hay que hacer una verdadera revolución, porque en cada lugar que uno mira hay cosas que están muy mal. Hoy mismo, en Rosario llevamos 259 homicidios desde que comenzó el año. Tenemos récord históricos en muertes de niños y mujeres por violencia. Un porcentaje altísimo de eso tiene que ver con narcocriminalidad, con un 90% de los homicidios comandados desde la cárcel”.

En la puja de candidatos que la oposición busca posicionar para las elecciones de 2023, Losada omitió hacer referencia a una posible interna, pero se dirigió en duros términos al gobernador de la provincia al sentenciar que “Perotti es peor que Alberto Fernández”.

“Rosario está totalmente abandonada. La verdad es que me genera mucha angustia que un gobernador que tiene la posibilidad de hacer algo mejor, permita que suceda lo que sucede. El gobernador tiene un montón de plata para gastar y no lo hace, no solo en Seguridad, sino en infraestructura: hay rutas provinciales que no solo son un desastre, sino que allí muere una gran cantidad de personas y no se hace nada”, agregó.