Brasil: ataque a dos escuelas dejó tres muertos y once heridos

Un hombre entró armado a dos escuelas en Brasil y mató a al menos tres personas y otras once resultaron heridas. El responsable ya fue detenido. El presidente electo Lula da Silva calificó el hecho de "tragedia absurda".

El alcalde Luis Carlos Coutinho explicó a la radios CBN cómo fue el ataque: "Entraron a la escuela primaria Primo Bitti en el municipio de Aracruz y uno de ellos disparó contra varios profesores reunidos, matando a dos mujeres e hiriendo a otras nueve personas". Después de este hecho, el hombre se desplazó a otra escuela, el cercano Centro Educacional Praia de Coqueiral, donde asesinó a una adolescente y quedaron dos heridos más. Luego fue detenido por la policía.

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.

— Lula (@LulaOficial) November 25, 2022