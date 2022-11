Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi y lo destrozaron

El boxeador Canelo Álvarez, de origen mexicano, explotó en las redes contra Lionel Messi, lo acusó de no respetar a su país en medio de los festejos de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 y lo amenazó públicamente.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", dijo.

Inmediamente los internautas y periodistas le explicaron que no era verdad, pero él insistió. "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", lanzó Canelo en su cuenta de Twitter. Y agregó amenazante: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar a México".

"No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto", arremetió el actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano, de 32 años de edad.

Uno de los que respondió fue Sergio Kun Agüero. "Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", defendió el ex integrante de la Selección en nombre de Messi.

La bronca de Canelo se originó después de que se diera a conocer las imágenes de los festejos de la Selección Argentina en el vestuario. Canelo acusó a Messi de algo que no sucedió y que se hizo viral en las redes sociales después de haber sido sacado de contexto por algunos fanáticos enojados. Pero fue tiempo después que se conoció el video del momento. Y si bien muchos fanáticos siguieron con su idea, muchos otros reconocieron que fue usado para generar más discordia.

