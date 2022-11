¡Estremecedor! Lourdes de Bandana denunció a su expareja por violencia

Lourdes Fernández, ex Bandana, denunció a su expareja, Leandro Esteban García Gómez, ante la Justicia por violencia de género.

El viernes 25 de noviembre a través de su cuenta de Instagram, Lourdez contó que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su ex y mostró su cara llena de moretones.

El lunes 28 de noviembre en A la Tarde (América TV), la periodista Cora de Barbieri contó que a la cantante le dieron un botón antipánico y que el mismo viernes por la noche realizó la denuncia en la Justicia.

"Se hizo presente en la comisaría, estuvo acompañada por varias amigas. Además de la denuncia hubo pericias por los golpes y las marcas que tiene en la cara y le dieron el botón antipánico. La denuncia es escalofriante cuando la lees", introdujo Cora.

"Voy a leer algunas partes a las que tuve acceso", adelantó la panelista. Y leyó las palabras textuales de Lourdes en la denuncia. "Estuvimos en pareja desde antes de la pandemia. Él justo en ese momento estaba pasando una situación complicada porque hacía tres años que no podía ver a sus hijos", narró la ex Bandana.

Y Cora agregó: "Además cuenta una situación muy particular y muy privada, donde él habría querido atentar contra su vida".

Y Lourdes continúa: "Yo lo banqué, estuve junto a él, lo ayudé mucho. Durante el plazo que duró la relación, siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. Los vecinos de enfrente vieron todo y llamaron a la policía. Cuando vinieron los policías les dije que no lo quería denunciar".

"Esta semana nos encontramos, fui a su departamento, estuvo todo bien hasta ayer a la noche (el jueves 24 de noviembre) cuando me empezó a preguntar con quién había estado en este tiempo. Yo le dije que me había besado con alguien que conocí en una quinta el fin de semana pasado. Él, como siempre, me empezó a decir que era fácil y varias cosas más", continuó.

"Cuando se quedó dormido, le tomé el dedo para poner su huella en el teléfono y vi mensajes de él con otras mujeres. Es ahí cuando me toma del cuello, me pegó piñas en todo el cuerpo y me tiró por las escaleras. Yo me puse a gritar en el palier del edificio para que me abra la puerta. Una persona al parecer vio todo el episodio y va a ser testigo y va a relatar", detalló.

Otras causas

A su vez, el periodista Diego Estéves contó que el ex de Lourdes tiene antecedentes de violencia. "Hubo una causa en 2017 por violencia familiar. Es una causa sensible porque hay menores. Y en 2019 hay otra causa que está bajo secreto de sumarios, pero es por coacción y resistencia a la autoridad, por eso habrá estado detenido unas horas".

Además, Fernández confesó que su pareja hizo graves cosas sin su consentimiento: "Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba, me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas".

Luego de que Lourdes Fernández, la ex Bandana, denunciara por violencia de género a su ex, Leandro Esteban García Gómez, este irrumpió en el estudio de A la Tarde (América), y habló de su relación con la cantante.

"No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por medio de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'", comenzó diciendo el ex de la artista.

Luego, sostuvo que el video que subió Lourdes en su Instagram lo tomó por sorpresa. "No estoy en contacto con ella. No sé qué es lo que le pasó. No sé en qué situación se encuentra ni dónde está", aseguró.

Y concluyó: "Dejemos que la Justicia avance. Ella es una excelente persona, una de las artistas número uno de la argentina es una persona maravillosa".

Minutos después, la cantante le mandó unos audios por WhatsApp a Cora Debarbieri y la panelista los reprodujo al aire: "Es un descarado. Tengo todas las pruebas, en mi cara y en mi cuerpo. No nos dejemos estar y denunciemos".

Por su parte, Mauro Szeta reprodujo los dichos de Lissa Vera, quien afirma el maltrato de Leandro hacia su colega: "Habló Lissa Vera: 'Yo sabía que había algo raro, no nos quería contar', 'Una vez la vi desfigurada', 'Cada vez que tenía un evento, el novio la psicopateaba. La dejaba afuera de su casa, le escondía las llaves'", escribió el periodista.

Fuente: exitoina