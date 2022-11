“Quieren que Villa Dora sea una playa de estacionamiento”, dijeron desde el Club

Desde el Club Villa Dora salieron a criticar fuertemente la nueva ordenanza de nocturnidad aprobada por los concejales el último viernes. Desde la institución aseguraron que los ediles no cumplieron con lo pactado y que la normativa, que comenzará a regir a partir del año que viene, será totalmente perjudicial para sus finanzas.

"Seguimos dándole para adelante a pesar que hay gente que nos quiere destruir. Estuve hablando con los empresarios gastronómicos más importante de la ciudad y están todos disconformes. Me hablan de otros cubes similares al nuestro y están todos mal, nadie se beneficia con esto. Vamos a ver cómo seguimos, porque de alguna forma vamos a tener que buscarle la vuelta", dijo el presidente de la institución Adrián Ramseyer.

En tanto, afirmó que la nueva ordenanza fue sancionada sin respetar lo pactado entre los concejales y los directivos del club, ya que, “habíamos arreglamos que íbamos a poder trabajar hasta las tres de la mañana y que nos iban a dar los feriados hasta las cuatro de la mañana. Resulta que salieron con que hasta las dos y nos sacaron los feriados. Y solamente lo podemos hacer una vez por semana", detalló.

En esta disyuntiva, Ramseyer dijo que el Concejo ofreció la “alternativa de poder hacer los bailes el viernes o sábados hasta las 4 de la mañana para no hacerlos los domingos. En ese caso, vamos a empezar a competir con otro tipo de boliches y no sé si es conveniente”.

y aclaró que le permiten realizar el baile una vez por semana eligiendo entre viernes, sábados o domingos (con horario reducido)", señaló Ramseyer.

"De tener 240 horas de baile por año pasamos a tener entre 80 y 90, entonces son tres veces menos prácticamente con los mismos gastos . Lo que más se nos va cuando uno organiza este evento son en el grupo musical que uno trae, ellos te cobran lo mismo si el baile dura dos horas o seis horas y la Policía son 30 adicióneles que también tenés que pagarlo. Dicen «bueno vas a tener que abrir a las nueve de la noche» ¿Quién va a venir a las nueve de la noche a un baile? ¿Cómo hacemos para acostumbrar a la gente?", expuso Ramseyer.

Frente a esta ordenanza de Nocturnidad desde el club no descartan la posibilidad de presentarse en la Justicia con un amparo: "Estamos en conversaciones, ya no sabemos con quién hablar, los que queremos que nos atiendan no nos atienden. Estamos buscando por ahí una ventanita para ver cómo le buscamos la vuelta".

Escuchar también la nota completa: