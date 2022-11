Colón regresó a los entrenamientos: "Queremos un equipo competitivo"

El Colón de Marcelo Saralegui fue (junto al Newell's Old Boys de Rosario del "Gringo" Heinze) uno de los primeros planteles profesionales en volver al trabajo, apostando a un mejor 2023. Con un total de nueve (9) profesionales, el staff técnico que encabeza el ex jugador e ídolo uruguayo no dejó ningún detalle librado al azar.

Saralegui atendió a los medios de prensa apostados en la puerta del predio deportivo 4 de junio y dejó algunas primeras conclusiones de este "inicio" 2022 pero con radar fijo en 2023.

"Estamos y llegamos con toda la energía posible de volver a casa, de empezar los trabajos que haremos con los profes...estoy muy contento. Hoy empezaremos con los exámenes de peso y masa corporal; veremos los jugadores que se van y se quedan, para poder conformar el plantel 2023. Haremos una parte de pretemporada acá y la otra en Uruguay", avirmó.

A su vez sostuvo que "la idea y lo que nosotros queremos es volver antes del 24 de enero a Santa Fe; nos faltaría un partido más el 19 o 20. Habrá seis doble turnos antes de fin de año, tenemos las fiestas de fin de año en el camino y tenemos una espera larga al campeonato. El objetivo es tratar de que el plantel de Colón llegue enchufado y metidos para que no se decaiga en este mes tan difícil para todos".

"Ya tuve otras oportunidades de dirigir varias pretemporadas, lo importantes es armar el equipo, mentalizarlo, es una parte bastante dura en el año. El calor juega su pasado. Es algo lindo de vivirlo, ojalá lo aprovechemos en todo sentido. Queremos un equipo competitivo, un Colón que sea duro y difícil; que podamos decir presente en cada cancha y que tengamos nuestro estilo de juego"