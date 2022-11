Argentina cierra su grupo ante Polonia con posibles cambios en el equipo

El DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, adelantó que su equipo no tendrá variantes tácticas para jugar este miércoles ante Polonia y evitó precisar la formación titular que buscará la clasificación a la ronda final del Mundial Qatar 2022 en la última fecha del Grupo D.

El entrenador abrió la conferencia de prensa brindada este martes en el Centro de Prensa de Doha con la certeza de que Argentina jugará "como siempre" en cuanto al esquema, lo que descarta la presencia de cinco defensores desde el inicio, algo con lo que se especuló por la potencia aérea del rival y la presencia de la estrella Robert Lewandowski.

"Empezaremos como siempre, de la misma manera que venimos jugando. Polonia no sólo tiene jugadores fuerte de arriba, también futbolistas que son rápidos, técnicos y habrá que tomar recaudos. Después veremos durante el partido qué decisión tomar, contra México terminamos defendiendo con cinco", recordó en cuanto a la inclusión del marcador central Cristian "Cuti" Romero.

Scaloni, en cambio, sí especuló con que los europeos puedan modificar su propuesta de juego, como habitualmente sucede con los rivales. "Casi siempre pasa que los rivales de Argentina juegan de otra manera en relación al partido anterior. Lo hizo México, que armó una línea de cinco defensores. Esperamos algo parecido con Polonia, que tiene una idea de juego pero puede ordenarse con cuatro o cinco atrás".

Consultado por la posible inclusión de Enzo Fernández, figura y goleador de la Selección en la victoria ante México, el entrenador sólo aceptó que el exRiver "tiene la posibilidad de jugar como todos los demás".

"Puede ser desde el inicio o con el partido en curso, es una opción. Ha demostrado ser importante entrando desde afuera. Los jugadores tienen que estar preparados para ambas cosas", postuló.

En la especulación de los nombres para la mitad de la cancha, específicamente en el puesto de número 5, que tuvo a Leandro Paredes como titular en el partido con Arabia Saudita, el técnico destacó el aporte de Guido Rodríguez, en quien reconoce características distintivas.

"Nosotros planteamos los partidos en base a lo que necesita nuestro equipo. Guido es un futbolista que puede darnos la posibilidad de jugar como un falso central, porque se mete entre los defensores. Los demás (Paredes y Enzo Fernández) son más parecidos", explicó.

Esa explicación se intuyó como una pista sobre la eventual permanencia del jugador de Betis de España para el partido que definirá el futuro de Argentina en la Copa del Mundo, un hecho que Scaloni tomó con naturalidad.

"Salvo dos o tres seleccionados, los demás están todos jugando por un lugar en la fase siguiente. Nosotros siempre dijimos que sería un grupo difícil y que seguramente estaríamos hasta el último partido con algo en juego. No ha cambiado en nada", afirmó.

Argentina encara su último encuentro del Grupo C con una certeza: depende de sí mismo y conseguirá el boleto a octavos con una victoria. Ese eventual triunfo le servirá para quedar primero si Arabia Saudita no gana por dos goles más. Por caso, si la "Albiceleste" ganara 1-0 deberá esperar que los asiáticos no venzan 3-0 para avanzar como C1 y evitar el casi seguro cruce con el campeón mundial Francia (D1).

El empate con Polonia puede alcanzar para la clasificación pero en el segundo puesto y dependiendo del resultado en Lusail. Las posiciones del Grupo C jugadas las dos primeras fechas muestran como líder a Polonia (4 puntos, +2), seguido por Argentina (3, +1), Arabia Saudita (3, -1) y México (1, -2).

Scaloni consideró que "no vale la pena comparar" la experiencia del pasado Mundial en Rusia, que vivió como ayudante de Jorge Sampaoli, en el que la Argentina también se jugó el pase de ronda en el último partido del grupo frente a Nigeria. "Son contextos diferentes y jugadores diferentes", separó.

Luego se quitó presión cuando le preguntaron si ante Polonia afrontaría el partido más importante de su carrera: "Nuestra filosofía indica que siempre el más importante es el que está por jugarse porque lo que pasó, pasó; borrón y cuenta nueva".

El DT argentino aclaró que "primero hay que pasar" antes de especular sobre evitar a Francia como posible rival de octavos de final y se alegró por el presente de Brasil, uno de los tres seleccionados que ya aseguraron su presencia entre los 16 mejores.

"Soy sudamericano, tengo grandes amigos en Brasil y si no es la Argentina, me gustaría que un equipo sudamericano pueda ganar. El que no piensa así, está equivocado", finalizó.