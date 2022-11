La Corte Suprema abrió la causa de Darío Scataglini

La Corte Suprema de Justicia decidió abrir la causa de Darío Scataglini. El ex diputado provincial había sido acusado por los fiscales por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público, y en ese marco la jueza Eleonora Verón dio lugar al planteo y procesó al sindicado.

En ese momento, la defensa del ex legislador cuestionó duramente la orden de detención, por no encajar en los artículos determinantes para su realización. Tal fallo fue apelado, pero el Juez Mascali avaló lo que decidió Verón.

Fue allí que la defensa concurrió a la Corte Suprema, argumentando “que se violaron derechos del acusado, se le endilgaron figuras que no corresponden” y denunciando la “animosidad puntual y arbitrariedad” de los jueces y fiscales intervinientes.

Mirar también la resolución completa del máximo tribunal:

Contexto

De las escuchas a Leonardo Peiti (el zar del juego clandestino) se logró descubrir la participación de los fiscales Ponce Asahad y Serjal en el entramado del juego ilegal. Los fiscales plantearon que había una "red de corrupción" conectada a la política y que habría comenzado a partir de la asunción de Patricio Serjal en 2017 como fiscal regional de Rosario.

En la imputativa al Fiscal Ponce Asahad se incorpora un audio que nada tenía que ver con la causa de coima. Era de Dario Scataglini hablando con la secretaria de Peiti, pidiendo que lo llame. Para que Peiti lo ubique menciona que quien hizo el contacto era el senador Traferri y le deja su número de teléfono porque no lo tenía agendado. Fue justamente allí que se abrió la acusación de Traferri y al propio Scataglini.

La causa tomó una relevancia inusitada, que incluso acarreó la presencia de medios nacionales que llegaron hasta Santa Fe para presenciar las acusaciones que a la fecha vuelven a estar en el centro de la escena, sobre todo con las imputativas contra el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Una “travesura”

Según se comentaba en el grupo de allegados al ex titular de la cartera de seguridad, esa “travesura” habría sido un pedido de Sain para ir contra el senador.

Un audio, publicado en los últimos días por Sin Mordaza, dejó en evidencia cómo Sain pedía a los funcionarios del MPA que “se pongan a trabajar en el armado de la causa porque no hay nada y si no se obtienen pruebas le va ir mal a todos”.

La grabación data del 24 de marzo del 2021 a las 12 hs, 6 días después de su renuncia como Ministro de Seguridad, pero que cuenta el audio remitido a Edery y Schiappa Pietra el contenido del fallo de la Jueza Verón que rechaza el planteo de los Fiscales de inconstitucionalidad del artículo 51 de la CP y el 27 del código procesal penal se publicó oficialmente el 23 de marzo.

“Creo que ustedes deberían revisar eso, porque si pretenden descubrir quién mató a Kennedy van a tener un problema y lo vamos a tener todos el problema. Se los digo con franqueza”, dijo el ex funcionario.

Y agregó: “Por lo que me comentaron de la parte final de lo que dijo Verón (jueza de la causa) a mi me parece, haciendo una lectura lineal de la Constitución, no está mal, más allá de los argumentos de ustedes. Pero también lo que digo es sigan investigando; profundicen la investigación. Yo les reitero algo: entre diciembre (2020) y ahora, pese a todo lo que tienen en relación a la estructura de lavado de dinero de Peiti, la mujer de él, y compañía, no se produjo nada, públicamente hablando”.