Wanda negó la reconciliación y Mauro Icardi difundió una picante foto íntima

Contundente, Wanda Nara aclaró en su regreso a Argentina que no es verdad que se reconcilió con Mauro Icardi. Además, remarcó que viajaron a Las Maldivas para intentar recomponer su relación, pero que no lo lograron.

Luego de que ella dejara en claro que sigue soltera, él volvió a esforzarse por remarcar que esto no sería cierto. Muy picante, el futbolista difundió una jugada foto con la madre de sus hijas durante su viaje deslizando que ella se contradice.

Leer también: ¿Wanda Nara no vuelve con Mauro Icardi? "Está enamorada de L-Gante"

Mauro publicó en Instagram una postal dándose un beso de lengua con Wanda, en la que se los ve muy apasionados. "Buenas noches, mañana seguimos...", expresó, etiquetándola.

El panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) hizo eco de la picante foto que difundió Mauro y lo tildó de "loco".

"Este pibe está loco. Ella dice que no quiere estar mas con él y sigue insistiendo con estas fotos. Cada vez creo más en lo que me contaron del pasaporte", sentenció, contundente, en referencia a que él le habría escondido el documento para que no viajara.

Fuente: Ciudad Magazine