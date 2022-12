"El peronismo es responsable de que Monte Vera no sea ciudad", afirmó Pallero

En el senado de la provincia no se aprobó el proyecto para que la localidad de Monte Vera se convierta en ciudad. El presidente comunal Alberto Pallero señaló a la interna del Partido Justicialista como el factor clave para no haber logrado el objetivo.

"No tuvimos la suerte, porque la verdad que Monte Vera tiene un crecimiento urbano y una actividad económica y productiva enorme. Si hubiese salido lo de ciudad contaríamos con mayores recursos para la comunidad, para los vecinos y vecinas para poder decirles que tendremos mejores servicios", apuntó al aire en Cadena OH!

Cuando se presentó el primer proyecto la localidad contaba, según el censo, con más de 8 mil personas en el padrón de las elecciones. Estos años creció mucho, al punto de que para Pallero se superan los 11 mil habitantes en la actualidad.

"Uno trabaja en el pueblo, está todo el tiempo acá y se sabe. En el senado anoche me sorprendieron. Faltó un poco de entusiasmo a nuestro senador Marcos Castelló para que hablara con sus pares para que lo apoyen. Sus pares políticos no quisieron votarlo, aunque no conocen lo que es Monte Vera. No pueden votar en negativo por sus internas políticas, porque tiran atrás el desarrollo de un pueblo", explicó.

"La vice gobernadora me pidió hablar conmigo, y le dije que sí. Hoy en día para gobernar tenemos que madurar, nosotros conocemos el pueblo, sabemos lo que necesita. Este año no saldrá, el año que viene seguirá siendo una comuna. Nos cortaron las manos y fue el peronismo, no el radicalismo. Fue un castigo del peronismo al radicalismo y al presidente comunal. Lo necesita el pueblo, pero lo han querido así. Seguiremos trabajando", dijo por último.

