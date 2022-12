Se cerró el Grupo F en Qatar 2022: Marruecos y Croacia a octavos

Ya se cerró el Grupo F del mundial en la tercera fecha de la primera parte de Qatar 2022. Marruecos lideró el grupo seguido por Croacia, mientras que Bélgica y Canadá se vuelven a casa.

Marruecos derrotó a Canadá por 2 a 1 y terminó como el sorpresivo ganador del Grupo F. El equipo africano consiguió la clasificación a octavos de final por segunda vez, después de la misma conquista en el Mundial de México ‘86.

Bélgica no pudo, no se le dio, las tuvo Lukaku, la tuvo Mertens en la primera parte, pero no estuvieron acertados. Croacia dominó gran parte de la primera mitad, ninguno metió, Bélgica las tuvo más claras, pero el partido se queda a 0.