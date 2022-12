Dionisio Scarpin será precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio

El senador nacional Dionisio Scarpín confirmó que será candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, por lo que hay que anotarlo entre quienes ya hicieron pública sus aspiraciones en el armado opositor para 2023.

“Voy a ser candidato a gobernador, y creo que Juntos por el Cambio tiene una gran oportunidad. La provincia no está bien, el gobierno de Perotti no es bueno, pero estoy convencido de que podemos hacer las cosas muchísimo mejor”, se entusiasmó Scarpín, quien aseguró que apuesta al armado del llamado frente de frentes opositor.

“Somos muchos los que trabajamos para que el bloque opositor sea más grande. El frente de frentes, como se lo conoce, es la primera estrategia que queremos llevar adelante; si funciona, vamos todos para ese lado. Si el frente de frentes no se concreta, Juntos por el Cambio igualmente puede ganar las elecciones. Que la oposición esté reunida sería una muy buena señal para la sociedad”.

Para Scarpín no deberían surgir complicaciones a la hora de gobernar con tantas fuerzas políticas reunidas en una sola gestión “si se pone en claro todo sobre la mesa”. Y abundó: “Poner las cosas en claro lleva tiempo porque hay que hablar sobre educación, producción, seguridad, inclusión… y a partir del 11 de diciembre hay que empezar a tomar decisiones”.

Sin embargo, aclaró que “con Carolina Losada somos parte de un mismo equipo. Ella hoy no es candidata, y yo si soy precandidato. Si ella quiere ser candidata, la voy a acompañar. Hoy no es candidata, y yo quiero serlo, quiero prepararme. Es difícil hablar de candidaturas en este momento de Argentina, pero es cierto que si querés ser precandidato a gobernador, tenemos que tener tiempo para prepararte”.

Sobre la forma en que se debe afrontar el problema de la inseguridad en Rosario y el resto de la provincia, aseguró que “con una acción aislada no se solucionan los problemas, como trayendo gendarmes o reforzando la Justicia Federal”.

“Hay que hacer un plan que involucre todos los puntos mencionados –siguió–. Cuando hablamos de mejorar los niveles de seguridad también tiene que ver la cuestión social. Y, por supuesto, la fuerza de seguridad provincial, tema en el que el gobierno de Santa Fe no hace absolutamente nada; hay que empezar por lo básico, que es personal, capacitación, móviles y una Policía comprometida que responda por los ciudadanos. Es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires”.

En esa misma línea, fue crítico con la gestión del gobierno provincial actual: “Nadie sabe por qué Perotti no hace lo que tiene que hacer. Ganó las elecciones prometiendo orden. En diciembre del año pasado estuvimos reunidos con él y el ministro de Seguridad y le preguntamos cuál era el plan. No había plan. Ni siquiera invierten los recursos que la Legislatura les aprobó. En mayo nos volvimos a reunir y no mostró nada, y eso se ve en la calle: no se está haciendo nada”.