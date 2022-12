La provincia puso en valor la participación de empresas santafesinas en la misión comercial a Singapur y Vietnam

La Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, de manera conjunta con la Secretaría de Gestión Federal, llevó a cabo una jornada de evaluación con el objetivo de poner en valor y concretar un balance de la participación de empresas santafesinas en la misión comercial concretada a Singapur y Vietnam durante el mes de noviembre.

La actividad, que se desarrolló de manera virtual, propició el espacio óptimo para el intercambio de opiniones y experiencias entre las y los empresarios que participaron de la iniciativa.

Cabe recordar que la misión a Singapur y a Vietnam se desarrolló en el marco de la Región Centro, integrada por las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, junto con el Consejo Federal de Inversiones -CFI- con el objetivo de potenciar las empresas e impulsar sus ventas a nuevos mercados internacionales.

Sobre la elección de los destinos de la misión, la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino, afirmó: “La elección de los destinos no fue casual, cada una de las áreas de comercio exterior de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos hizo un estudio de inteligencia comercial y sabía que estos eran los destinos que a nosotros nos podían llegar a potenciar mucho más. A través de esta decisión seguimos trabajando con las áreas técnicas de cada una de las provincias de la Región Centro, ajustando las líneas de trabajo que íbamos a llevar adelante”.

Además agregó: “El camino que nos queda por delante es de mucho trabajo desde lo institucional pero también desde lo comercial, en esa parte vamos a necesitar del feedback de las y los empresarios para seguir ajustando estos ejes. Nuestro gobernador Omar Perotti nos encomienda ir a lo concreto y la manera de lograrlo es haciéndolo de esta forma, en un ida y vuelta en jornadas como las que hoy estamos desarrollando”.

En tanto, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, detalló: “Al regreso de la misión le dimos a cada una de las empresas participantes una serie de preguntas, ya que creemos que sus respuestas son claves a la hora de tomar futuras decisiones. En esta ocasión, los resultados demuestran una importante efectividad de los encuentros llevados a cabo; en Singapur se desarrollaron 84 reuniones, de las cuáles en 19 se comprobaron las potencialidades de negocio a corto plazo. Mientras que en Vietnam se han concretado un total de 99 con posibilidades de negocio a corto plazo en 25 de esos casos. Actualmente, nos encontramos planificando el 2023, en el que las empresas santafesinas son fundamentales debido a la pujanza de sus sectores. Queremos ser eficaces con las acciones de promoción que impulsamos desde el área”.

Asimismo, destacó que “en Singapur y, sobre todo, con los países de la región, se lograron importantes acuerdos comerciales, principalmente para las empresas que tenían productos alimenticios, farmacéuticos y veterinarios. Por su parte, las que proveen a la industria alimenticia lograron muy buenos resultados en Vietnam. Allí, además, se concretaron acuerdos comerciales, de representación y ventas concretas para varias de ellas. La misión también sirvió para fortalecer la posición con clientes con los que ya venían trabajando las empresas y captar nuevos”.

LAS VOCES DE LOS PARTICIPANTES

Durante el encuentro, la representante de Agronegocios Jewell, Melisa Arribere expresó: “Haber estado en contacto con empresas de otros rubros me significaron un gran aprendizaje. Puntualmente en lo que respecta a Singapur, lo vi más como un mercado distribuidor, en el que pude entablar diversos contactos y actualmente estamos comenzando negociaciones. En cuanto a Vietnam, me aportó mucho conocimiento para entender cómo se maneja el mercado y cómo hacer negocios en esa parte del mundo. De allí me traje dos contactos muy buenos, uno de ellos tiene una planta de procesos. Además tuve la posibilidad de conocer en persona a un cliente con el que ya estaba trabajando. Por lo tanto, me llevo un balance muy positivo en ambos mercados”.

En tanto, el representante del Laboratorio ProAgro de Rosario, Manuel Mateo, destacó: “Estamos muy entusiasmados y vemos mucho potencial de crecimiento en nuestro rubro, tanto en esta región de Asia como en medio oriente y África, que sin la ayuda del Gobierno Provincial, son mercados imposibles de llegar. Quiero destacar que tuve la posibilidad de entablar lazos comerciales con cinco empresas nuevas de otros mercados, de las cuales puntualmente tres de ellas significan grandes posibilidades para nosotros”.

El director comercial de “Pampa Cheese”, Santiago Aguirre, detalló: “Quiero destacar la buena organización. En cuanto a Singapur hicimos un contacto muy bueno y actualmente nos están pidiendo que sigamos con el envío de muestras, lo cual es super positivo. En Vietnam obtuvimos dos clientes nuevos, nosotros ya veníamos trabajando con un cliente en dicho país por lo que nos significó mucho a nivel comercial y superó los objetivos”.

A su turno, Barbara Masaia de Wiener Laboratorios, declaró: “La experiencia fue muy positiva. Para nosotros el objetivo en Singapur era obtener nuevos contactos para nuestro centro de investigación en nuevas tecnologías, objetivo que pudimos cumplir. En Vietnam, nuestro fin era más comercial, dado que contamos con un distribuidor en el norte de este país y estábamos buscando uno en el sur, en este sentido logramos grandes acercamientos”.