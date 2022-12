Piden la renuncia del subsecretario de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo

La puesta en marcha de los controles de velocidad en avenida Circunvalación sufrió una postergación por problemas técnicos. El subsecretario de Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, explicó que durante la puesta a punto del sistema “se encontraron algunas fallas de conectividad entre el punto en que se detecta la infracción y el lugar donde se debe detener al infractor" y aseveró que se está "trabajando para resolver el problema”.

Las declaraciones del funcionario desataron el malestar de entidades que bregan por la seguridad vial. Verónica Palacios, activista de la causa, dialogó con Mañana OH! por Cadena OH! y manifestó que “el señor Osvaldo Aymo ha hecho declaraciones y no puede demostrar una posible solución, clara y firme de toda la inseguridad vial en la que vivimos, en una traza que solamente tiene 32 kilómetros como es la Avenida Circunvalación de Rosario. Entendemos que si no lo pueden hacer en 32 kilómetros, muchísimo menos lo pueden hacer en toda la provincia”.

Palacios reveló que “al documento (donde piden la renuncia de Aymo) lo vamos a entregar en el transcurso de la mañana, donde dejamos en claro que entendemos que la inseguridad vial es una temática muy amplia y hay que abordarla de manera integral, los controles tienen que ser firmes, la radarización de circunvalación es algo que nosotros pedimos desde hace muchos años".

Finalmente aseguró que las declaraciones de Aymo “son confusas y nos demuestran un desinterés de poder dar solución concreta a las problemáticas, somos la segunda provincia en siniestralidad vial con muertes en el país y creemos que es hora de darle fin a esto”.