La Coalición Cívica eligió sus autoridades y renovó sus críticas al kirchnerismo

Este viernes se llevó a cabo en la ciudad de Olivos el Congreso Nacional de la Coalición Cívica ARI. En este marco, el partido que fundó Elisa “Lilita” Carrió, quien estuvo presente en el encuentro, renovó sus autoridades partidarias y ratificó a Maximiliano Ferraro como presidente del espacio a nivel nacional. También fueron elegidos los integrantes de la mesa ejecutiva nacional, entre ellos la exdiputada nacional y actual presidente de la Coalición Cívica en Santa Fe, Lucila Lehmann, además de autoridades del Congreso Nacional del partido, cuyo presidente electo fue Rubén Manzi.

“La Argentina es una sociedad que ha sido abusada durante 20 años por la falta de respeto en lo individual y en lo colectivo. El martes podemos poner fin a 16 años de impunidad”, afirmó Carrió, en relación con el veredicto por el juicio del caso Vialidad y la posible condena a Cristina Kirchner, que se conocería ese día.

“La Coalición Cívica ARI reúne personas con valores que trabajan por el bienestar de nuestro país y enfrenta los constantes atropellos del actual gobierno. Por eso, siento un gran orgullo de renovar mi compromiso como miembro de la mesa ejecutiva nacional, porque seguiremos trabajando por un país donde prime la ética, la moral y el respeto a las instituciones”, destacó Lucila Lehmann.

El congreso culminó con la presencia de “Lilita”, quién dirigió sus críticas al kirchnerismo y a la figura de CFK en particular, en las vísperas de la sentencia que el Tribunal Oral Federal 2 dictará el martes próximo en la causa Vialidad, y que tiene a la Vicepresidenta como principal acusada. “El abuso y la manipulación más grande que sufrió nuestra sociedad provino de una mujer: Cristina Fernández de Kirchner. No se puede justificar el abuso y el atropello de las instituciones y, además, no devolver el dinero robado, solo por una necesidad personal”, expresó Carrió.

“El martes podemos poner fin a 16 años de impunidad”, completó, mostrando su esperanza en que un fallo condenatorio permita dar inicio al fin de la corrupción en el país. A su vez, felicitó a los integrantes de la Coalición Cívica por no permitir el abuso institucional, en relación al episodio del jueves pasado, protagonizado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Por su parte, Maximiliano Ferraro completó indicando que el CC-ARI “no nació para ser un partido de gerentes o administradores, sino un partido de cuadros políticos y líderes. La Coalición Cívica quiere liderar”.

En el encuentro estuvieron presentes diversos diputados nacionales, entre ellos, Juan Manuel López; Leonor Martínez Villada; Victoria Borrego; Mónica Frade; Paula Oliveto y Marcela Campagnoli. También el diputado por Santa Fe, Sebastián Julierac Pinasco y diversos legisladores porteños.

Asimismo, también recibieron saludos por parte del expresidente Mauricio Macri, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la presidente del PRO, Patricia Bullrich, entre otros.