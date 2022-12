Una tabla con clavos: golpearon a una mujer para robarle la mochila

En la madrugada de este lunes, una mujer sufrió un violento robo cuando se dirigía al trabajo. El delincuente que la agredió utilizó una tabla con clavos para cometer el ilícito.

Sucedió esta mañana en la esquina de 4 de enero y Amenábar. Un vecino que pasaba por el lugar la ayudó y logró liberarla del malviviente.

"Fue muy temprano, a las 5:45hs, voy a trabajar en bicicleta, a plena luz del día. Llego a esa esquina, me pasa una motocicleta que gira en contramano y el hombre me pide la mochila. Me trata mal, y en ese momento atino a empujarlo con mi bicicleta", relató en diálogo con Cadena Oh.

Y agregó que en ese momento "él saca un palo con clavos, y con eso me empieza a golpear en la mano, en la cabeza, la pierna. En ningún momento le doy la mochila, y empiezo a gritar. Aparece una persona y logra que el tipo deponga su actitud, agarre su moto y se vaya".

