El equipo santafesino Los Búhos, se quedó con la Copa de Oro de fútbol para ciegos

El equipo santafesino de fútbol para ciegos, Los Búhos, se quedaron con la Copa de Oro de su categoría al ganarle a Libertad de Chaco en Resistencia. El equipo santafesino los superó por penales en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, Chaco.

"Aparte de los 45 grados de sensación térmica, no había sombra ni una nube, los nervios, la ansiedad, todo lo que implica llegar a esa instancia por primera vez en la historia, fue todo muy emocionante", afirmó Marcelo González, quien fue parte del equipo técnico del grupo.

"Desde febrero por ser parte del cuerpo técnico de la selección, no puedo dirigir un equipo de la liga, no podía estar en el banco suplente, tenía que estar alejado. Se fue sufriendo de menor a mayor todo el año, la etapa final de estos dos partidos mucho más. No podía estar ahí por cuestiones reglamentarias, pero el equipo de trabajo lo hizo muy bien, se hicieron cargo de la dirección técnica", detalló.

En la semifinal Los Búhos ganaron dos a cero contra el equipo de Los Magos de Misiones; la sorpresa fue que Los Guerreros de Córdoba, últimos campeones, perdieron contra Libertad de Chaco, así que tuvieron que enfrentarse a los locales.

"Fue un partido de pin pon, un cinco a cinco en el global para ir a penales. Lo fuimos ganando siempre y en una pelota nos descontaron. En el último minuto nos empataron. Ellos arrancaron errando, el segundo también; nosotros erramos el segundo, pero logramos ganar".

Por último, remarcó que "Es un campeonato duro en lo físico, en lo humano. Lograron esto en un deporte con tanta historia, es increíble llegar hasta ahí. Así que sumamos nuestra primera estrella en estos 19 casi 20 años de Los Búhos".

“Los Búhos” es el primer equipo de fútbol para ciegos de la ciudad de Santa Fe, creado en el año 2003. A lo largo de su historia, obtuvieron numerosas medallas y distinciones y, entre otros logros, se incorporan en 2007 al entrenamiento en el Predio UNL-ATE, mismo año en que logran el ascenso a la primera categoría.

Escuchar también audio completo: