La sequía hace estragos en el norte: "Los animales no comen impuestos, necesitan agua"

Tres años de sequía consecutiva hacen estragos en el norte de la provincia. La declaración de la emergencia agropecuaria no alcanzó los objetivos necesarios para superar la situación.

"Cuando empezamos en marzo a quejarnos por los canales, estábamos mejor que hoy. Ahora es una realidad a gritos lo que pasa, los maíces, los girasoles no sirven para nada. En las pasturas las vacas están acostadas porque no hay qué comer", apuntó Sergio Semino, productor agrupecuario del departamento San Justo.

La semana pasada llegó un alivio de fresco, pero sin agua. Los pronósticos de lluvia copiosa o abundante estarían para después de marzo. En este panorama, "no queda otra que subsistir, tratar de salvar lo que tenes y no endeudarte. Nos dijeron que por la emergencia agropecuaria los impuestos de este año podemos pagarlos el año que viene, pero eso no nos ayuda, los animales no comen impuestos, necesitan agua", señaló a Cadena OH!.

El entrevistado tiene 53 años, y 27 de productor agropecuario. Afirmó que en toda su trayectoria nunca pasó algo igual, si bien hubo sequías difíciles como als de 2008 y 2009. "Las hemos pasado, pero se cortaron. Ahora tenemos tres años seguidos, con algunos chaparrones y nada más, venimos 140 milímetros de agua abajo".

"Se creen que uno va atrás de algo político, pero lo único que quiero es que mi propiedad le vaya bien. Quiero que los canales funcionen, que estén los alambrados... La protección de la flora y la fauna. Nadie nos atendió, llamamos, pero nada. Seguimos esperando", dijo por último.

