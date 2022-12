El PJ podría ir a la Justicia por la elección de autoridades del Concejo Municipal

El Partido Justicialista anunció que podría recurrir a la Justicia, al entender que en la elección de autoridades en el Concejo Municipal de Rafaela se violó la Ley N° 14.002 sobre paridad de género.

La votación fue dividida: Leonardo Viotti, Lisandro Mársico, Ceferino Mondino, Germán Bottero, Miguel Destéfanis y Alejandra Sagardoy aprobaron el reemplazo de Alejandra Barberis por el de Marcelo Trigueros. De esta forma, por primera vez en 20 años, no hay una mujer en el estrado

Al respecto de la elección, el Artículo N° 2 de la Ley Provincial 14.002 es claro y contundente: “Se entiende por paridad de género la representación igualitaria de varones y mujeres en un cincuenta por ciento para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación”.

Brenda Vimo pidió un cuarto intermedio: “recién hubo una reunión de la que no participaron ninguna de las tres mujeres que componen este Cuerpo. Sólo hombres. Debemos respetar la ley nacional, que también es provincial, que habla de paridad de género en los cargos políticos. Esto incumple la legislación y puede ser catalogado como violencia de género”. En la votación, el oficialismo perdió 5 a 4.

“Es pertinente también que, ya que no pudimos acceder al cuarto intermedio y ver con los papeles sobre la mesa estas cosas, en Presidencia, si ameritaba o no esta situación, vamos a hacer las consultas pertinentes y ver si en el Reglamento Interno si las elecciones son individuales o por binomios. Pero esa discusión no se dio y por eso, no podemos acompañar con nuestro voto esa elección”, dijo Juan Senn, en referencia a la elección de Marcelo Trigueros.

“Tenemos un retroceso en lo que son los derechos de las mujeres por la elección y la decisión de la oposición”, afirmó la concejala Valeria Soltermam al término de la sesión. Posteriormente, remarcó: “Pedimos un cuarto intermedio, solicitamos a las autoridades que nos juntemos antes de la votación para rever una cuestión en particular que tiene que ver con una Ley Orgánica de Municipios y un artículo en particular”.

“La Ley 14.002 establece que las autoridades del poder legislativo tienen que poder respetar la paridad de género. Era lo que queríamos plantear en ese cuarto intermedio, porque ya teníamos la información de que la votación iba a ser así. Tres hombres van a ocupar el lugar de presidente, secretario y prosecretario de este concejo”, agregó.

Asimismo, Soltermam expresó que “nosotros consideramos que aquí se está violando esa Ley y que además es una acción simbólica, es el mensaje que le bajamos a la sociedad, en estos momentos en que las mujeres estamos luchando para equiparar derechos. Esto es lo que solicitamos”.