¡Picante! Agustín Guardis habló tras ser eliminado de Gran Hermano 2022

Descolocado tras ser eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis dejó el juego con visible malestar y lanzando más de una explosiva frase.

"La puta madre, ¡¿cómo me fue a ganar este pibe?! La puta que lo parió"

"La puta madre, ¡¿cómo me fue a ganar este pibe?! La puta que lo parió", dijo Frodo luego del mano a mano telefónico con Nacho, quien sigue en competencia.

Desde el patio y con su valija en mano, Agustín les habló a sus compañeros, a quienes les hizo una concreta advertencia.

"Este era m gran sueño. No sé si se cortará acá o no. No sé qué le depara a cada uno... No tengo nada personal con ninguno. No me extrañen, quizás, dentro de poquito nos volvemos a ver", comentó el participante, dejando la casa muy molesto.

"No me lo esperaba. Pensaba que le podía ganar los duelos a cualquiera, menos a mi amigo Marcos. Con él podía ser muy parejo. Pero en mi cabeza, hace dos semanas, anticipaba que si podía salir antes podía ser esta semana", dijo Frodo, al ser recibido por Santiago del Moro.

Atento a su polémica salida, el conductor le preguntó: "Recién dijiste 'ojo que por ahí vuelvo'. A algunos no les gustó nada. ¿Te creés con fuerza como para volver en caso de que haya repechaje?".

Y Agustín le respondió desafiante: "Desde ya. A elaborar nuevas estrategias, a elaborar nuevos movimientos, a jugar con la gente que está adentro, a jugar con la psiquis de la gente que está adentro. Creo que era una de las cosas que me caracterizaba y que quise logar. Y a volver con mucha más fuerza. Me encantaría".

La caída de Agustín

Agustín Guardis -apodado como “Frodo”- protagonizó, sin darse cuenta, una drástica caída en picada ante la mirada de la audiencia. Aunque se había ubicado entre los favoritos del reality, a lo largo de las últimas semanas perdió todo el apoyo del público como resultado de una serie de acciones y declaraciones repudiables.

La más reciente y aquella que desató el pedido de una sanción se dio cuando, al ir a hablar con Daniela para preguntarle si quería algo para comer, le tocó los pechos mientras intentaba que se levantara. Aunque se disculpó de manera inmediata y remarcó que en realidad intentaba frotarle los brazos, quienes lo vieron consideraron que fue un gesto deliberado y exigieron que se apliquen las medidas necesarias.

Esta no es la primera vez que los televidentes piden que desde la producción haya un llamado de atención para Agustín. Días atrás, el estudiante de ciencias políticas reveló que tiene guardados los videos y fotos íntimas que recibió de parte de mujeres con las que se vinculó a lo largo del tiempo para difundirlos en caso de que “se manden un moco”.

Asimismo, habló en varias oportunidades sobre forzar a mujeres a mantener relaciones sexuales, como cuando dijo que haría que Lali Espósito “levante el dedo” (señal de consentimiento antes de tener sexo dentro del reality) aunque ella no quisiera.

A estas declaraciones se le sumó el hecho de que algunas participantes, especialmente Julieta Poggio, dejaron asentado en repetidas instancias que se sienten incómodas con sus miradas incisivas, su constante acercamiento y comentarios fuera de lugar.

Este conjunto de factores resultó en que muchos se “bajaran de la Frodoneta”, nombre que le pusieron a su club de fans.

Fuente: Ciudad Magazine y La Nacion