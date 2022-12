Nazarena Vélez contó su sensación al conocer a Agustín de Gran Hermano

Nazarena Vélez observó al detalle a Agustín Guardis, el octavo eliminado de Gran Hermano 2022, en su visita a LAM y reveló lo que sintió al conocerlo en persona, tras escuchar su defensa, luego de ser fuertemente repudiado por sus conductas con Julieta Poggio en el reality y por sus desafortunados comentarios sobre las mujeres.

"Yo te creo que vos jugaste y que todo fue una estrategia. Creo que vos querías salir, como hizo Cristian U, para ver cómo era afuera y ver con quien te tenías que pegar", dijo la panelista de LAM.

Y continuó, seria: "También creo que al principio la pasaste mal. Creo en el hostigamiento que viviste, porque lo veíamos desde afuera".

"Pero para tus estrategias tenés tanta oscuridad. ¡Tanta oscuridad! Para querer lastimar. Para que te salga un juego, tocaste cosas tan oscuras... Y ese eras vos. Sos un personaje que asusta. Por momentos asustás", señaló Nazarena, contundente y contando con el aval de Yanina Latorre.

Atento a las palabras de su "angelita", Ángel de Brito le preguntó a Vélez: "¿Te asusta?". Y Nazarena asintió: "Sí, hasta pienso qué decirle, porque no sé para dónde puede salir".

En su defensa, Agustín expresó: "No, ese no era yo. Quería que no me aparten más... Yo la pasé horrible”. Sin embargo, Nazarena Vélez mantuvo su firme postura: "Una cosa no justifica la otra".

Fuente: Ciudad Magazine