La provincia presentó un estudio de impacto sobre la inversión en cuidados en la economía

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, y la Secretaría de Cooperación Internacional e Integración Regional, y en conjunto con las agencias ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, presentó este jueves el informe “Costeo de la ampliación de la cobertura de los servicios de cuidado en Santa Fe”. La actividad se realizó en el marco del programa “Promover el empleo decente para las mujeres a través de políticas de crecimiento inclusivo y de inversiones en la economía del cuidado”.

El acto fue encabezado por las ministras de Igualdad, Género y Diversidad Maria Florencia Marinaro; Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; Desarrollo Social, Danilo Capitani, Infraestructura, Silvina Frana; y la Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe y Representante en Argentina, Cecilia Alemany.

“En una iniciativa de la provincia de Santa Fe, junto con ONU Mujeres y OIT estamos dando el primer informe sobre la oferta y demanda de los cuidados en la infraestructura dentro del territorio santafesino. Somos la segunda provincia, junto con Chaco, a nivel nacional, que fuimos seleccionadas por estos organismos internacionales para realizar este estudio de costeos sobre oferta y demanda”, sostuvo Marinaro.

“Es muy importante porque nos permite, por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe, contar con un diagnóstico, con un monitoreo y saber en qué lugar estamos parados y paradas con respecto a los cuidados. Primero nos preguntamos quiénes ofertan y quiénes demandan cuidados: nuestras infancias, las personas mayores, las personas con discapacidad, cualquier persona que requiera asistencia, solamente tiene hoy este más del 90% de la oferta que son los hogares. Y esta tarea recae principalmente en mujeres. Entonces, esta línea que tiene que ver con saber cuál es el diagnóstico de la provincia de Santa Fe, nos va a permitir, primero, trabajar sobre este sector de la economía y poder formalizarlo y mejorar la empleabilidad de las mujeres en nuestra provincia”, finalizó.

"Hay una línea muy clara del Gobierno, de nuestro gobernador Omar Perotti, que siempre manifiesta lo crucial que es avanzar en políticas que reduzcan las brechas de desigualdad en todo sentido", sostuvo Arena.

"Las mujeres estamos más afectadas que los varones por las brechas de desigualdad, por la pobreza, por un montón de cuestiones. En la base de esas desigualdades está la afectación casi exclusiva a las tareas de cuidado de las mujeres. Hace 30, 40 años, las mujeres ingresamos masivamente al mercado laboral, pero no pasó lo mismo con los varones con las actividades de sostenimiento de la vida diaria, aquellas vinculadas con el hogar. Esta es una cuestión que produce una brecha de desigualdad porque las mujeres tienen que hacer dos o tres trabajos. Claramente, cuando a las tareas de cuidado las realizamos fuera de nuestra casa tienen un nombre: trabajo doméstico, con obra social, aportes, etc. Pero cuando las hacemos en nuestro hogar no tienen un pago y eso genera desigualdad. Avanzamos en políticas públicas destinadas a resolver estas brechas y es una muy buena noticia ser una de las dos provincias con las que ONU Mujeres está trabajando”, finalizó la ministra de Gobierno.

Por su parte, Cecilia Alemany sostuvo que “este tipo de trabajo, si no tiene los datos y la colaboración de las instituciones públicas, no se puede hacer desde afuera. Se tiene que hacer desde adentro. Segundo, destacamos el interés y la voluntad política de realmente avanzar la agenda de igualdad de género y de cuidados como un sector productivo y como un nuevo sector de la economía. Quiero contarles también, como decía la ministra, que en Argentina solamente se ha hecho este diagnóstico, ahora, por primera vez este año, en Chaco y Santa Fe. Y, si bien en América Latina hay 14 países que están avanzando en esta línea, porque se dan cuenta de que la protección social tiene que incluir los cuidados, solo en México se hicieron costeos a nivel subnacional. Con lo cual es muy innovador para el mundo, para América Latina, esto que vamos a presentar hoy”, agregó.

“Esto nos permite ver, además de todo lo que decía Florencia Marinaro, la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad, cuántos empleos se generarían a medida que se va llegando a esta cobertura universal de los cuidados. Así que nos permite ver los problemas de oferta y demanda. O sea, cómo los hogares más pobres no tienen con quién redistribuir los cuidados y por qué ahí el Estado tiene un rol que jugar, pero además, cuántos empleos se generarían en este avance progresivo hacia la universalidad en la provisión de cuidados. Y por lo tanto, cómo dinamizar la economía en la provincia en el corto y mediano plazo”, finalizó Alemany.

Por su parte, Capitani destacó el informe a presentar: “Me parece importante tener un diagnóstico, saber de qué estamos hablando, cuáles son las cosas que tenemos que corregir. Saber perfectamente cómo vamos a seguir trabajando. Sí, de lo que estamos seguros, es de la potencialidad de lo que es el cuidado y de lo que significa para toda nuestra sociedad, así que bienvenido y vamos a seguir trabajando fuertemente en eso”.

Por último, Frana sostuvo, en relación a la crisis de los cuidados que “la pandemia también evidenció esto y por eso están los Centros de Desarrollo Infantil, los centros de cuidado infantil. Una política nacional que se fortaleció con la pandemia y que se federalizó en todo el país y que nosotros estamos llevando adelante también. Y junto a otras que tienen que ver con jardines de infantes. Nuestra secretaria de Obras Públicas diseñó junto a su equipo de trabajo, lo que el Gobierno de la provincia llama jardines pospandemia. Es lo que me gustaría destacar.

Además estuvieron presentes la subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Políticas de Igualdad, María Eva Bellini; la directora de Cooperación, Nerea Álvarez; María José Gerez, coordinadora de Cuidar Santa Fe; Gimena de León, Coordinadora del Programa Conjunto en ONU Mujeres; Noelia Mendez Santolaria, integrante del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), la secretaria de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, la directora provincial de Niñez y Adolescencia en Salud, Silvina Vaghetti, la directora provincial de Personas Mayores, Lucia Billoud; Soledad Artigas, secretaria de Políticas de Cuidados y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe, además de representantes del sector productivo y organizaciones de la sociedad civil.